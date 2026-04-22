Через атаку російського дрона на Запоріжжі загинув машиніст

Через атаку дрона на Запоріжжі загинув машиніст. Фото: Олексій Кулеба

У Запорізькій області внаслідок атаки російського безпілотника загинув машиніст вантажного локомотива. Снаряд впав на рейки поруч із вантажним потягом.

Інший залізничник отримав медичну допомогу без серйозних травм, повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, персонал двічі отримував попередження про необхідність перейти до стаціонарного або модульного укриття, що розташовані на території об'єкта.

Наразі спеціальна комісія проводить розслідування обставин трагедії, розшифровуючи дані архіваторів для встановлення точної послідовності дій бригади.

Детальні результати перевірки обіцяють довести до кожної локомотивної бригади, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. На базі отриманих матеріалів створять додаткові інструкції для залізничників.

Нагадуємо, що 20 квітня 2026 Миколаївщину атакували дронами, під ударом була критична та енергетична інфраструктура.