 Через атаку дрона на Запоріжжі загинув машиніст

Через атаку російського дрона на Запоріжжі загинув машиніст

Загибель машиніста в Запорізькій області фото, Олексій КулебаЧерез атаку дрона на Запоріжжі загинув машиніст. Фото: Олексій Кулеба

У Запорізькій області внаслідок атаки російського безпілотника загинув машиніст вантажного локомотива. Снаряд впав на рейки поруч із вантажним потягом.

Інший залізничник отримав медичну допомогу без серйозних травм, повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, персонал двічі отримував попередження про необхідність перейти до стаціонарного або модульного укриття, що розташовані на території об'єкта.

Наразі спеціальна комісія проводить розслідування обставин трагедії, розшифровуючи дані архіваторів для встановлення точної послідовності дій бригади.

Детальні результати перевірки обіцяють довести до кожної локомотивної бригади, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. На базі отриманих матеріалів створять додаткові інструкції для залізничників.

Нагадуємо, що 20 квітня 2026 Миколаївщину атакували дронами, під ударом була критична та енергетична інфраструктура.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Генштаб: Сили оборони уразили склад дронів і ускладнили логістику російських військ
Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ
Читайте також:
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
новини
«Діти можуть постраждати», — миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
