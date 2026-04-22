На Миколаївщині за добу збили пʼять безпілотників
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:42, 22 квітня, 2026
-
На Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони збили та подавили п’ять ворожих безпілотників.
Про це 22 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Йдеться про ударні БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що 21 квітня війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.