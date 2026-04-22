 На Миколаївщині 21 квітня збили пʼять безпілотників

На Миколаївщині за добу збили пʼять безпілотників

На Миколаївщині 8 квітня збили чотири Шахеди. Фото: МикВісті, для ілюстраціїНа Миколаївщині 8 квітня збили чотири Шахеди. Фото: МикВісті, для ілюстрації

На Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони збили та подавили п’ять ворожих безпілотників.

Про це 22 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про ударні БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що 21 квітня війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.

Останні новини про: Війна в Україні

Словаччина готова підтримати санкції проти РФ за умови відновлення постачання нафти
Росія вдарила по порту на Одещині: пошкоджено причали, склади та залізницю
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, шестеро поранені
Читайте також:
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
новини
«Діти можуть постраждати», — миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
