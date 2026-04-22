На Миколаївщині за добу збили пʼять безпілотників

На Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони збили та подавили п’ять ворожих безпілотників.

Про це 22 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про ударні БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що 21 квітня війська РФ чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.