 Понад 70% житла відновлено у Снігурівській громаді: що відомо

У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Фото: Кірілл Витвицький / МикВісті

У Снігурівській громаді відновили або частково відремонтували понад 70% пошкодженого житла — це 555 будинків і квартир.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні».

Ще сім багатоповерхівок відновили за допомогою благодійних організацій. Також працює державна програма компенсацій за знищене житло. Уже використано 152 житлові сертифікати, ще 248 нараховано на суму понад 192 мільйони гривень.

Крім того, у громаді повністю повернули електропостачання, воду та базові комунікації. Відновлено частину соціальних установ, доріг і мостів.

— У Снігурівській громаді відновили всі дев’ять зруйнованих мостів, і зараз у нас уже нові, сучасні мости. Це те, про що громада до початку повномасштабного вторгнення навіть не могла мріяти. Раніше були лише проєкти відновлення старих або понтонних переправ. За два роки нам вдалося відновити дев’ять мостів — це досить масштабна робота, — розповів нам у коментарі начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Нагадаємо, Снігурівська громада офіційно стала партнером данського муніципалітету Гентофте. Відповідну декларацію про співпрацю підписали представники громади та делегація з Данії на чолі з мером Міхаелем Фенгером.

Як зазначили в Асоціації міст України, документ передбачає співпрацю у сферах муніципального управління, освіти, комунальних послуг, безпеки та цивільного захисту. Данські партнери ділитимуться досвідом, а представники Снігурівки зможуть пройти стажування в Данії у межах програми TIPS4UA 2026.

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що така співпраця відкриває для громади нові можливості розвитку та впровадження європейських стандартів управління.

