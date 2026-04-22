 У Снігурівській громаді проживає майже 16 тисяч людей: повернулися до 70% мешканців

  22 квітня , 2026 середа

До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Фото: Сергій Овчаришин / МикВістіУ Снігурівській громаді проживає майже 16 тисяч людей. Фото: Сергій Овчаришин / МикВісті

У Снігурівській громаді проживає майже 16 тисяч людей, що становить близько 60–70% довоєнного населення.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні».

Як розповів нам у коментарі начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, до повномасштабної війни в громаді проживали понад 21 тисяча людей. Після звільнення залишалося близько 8–9 тисяч мешканців. Зараз у громаді орієнтовно 15 тисяч 800 людей. Із них 2646 дітей та 959 внутрішньо переміщених осіб.

Тобто повернулося приблизно 60–70% довоєнного населення. Водночас ситуація залишається нестабільною: частина людей повертається, частина знову виїжджає, особливо молодь.

— Переважна більшість людей, які хотіли повернутися, вже повернулися. Враховуючи близькість громади до лінії фронту близько 18 кілометрів, а самої Снігурівки приблизно 30 кілометрів, це доволі хороший показник. Я вдячний людям, що вони повернулися у свої домівки, відновили житло і повертають своє життя, — розповів у коментарі «МикВісті» Іван Кухта.

Нагадаємо, Снігурівська громада офіційно стала партнером данського муніципалітету Гентофте. Відповідну декларацію про співпрацю підписали представники громади та делегація з Данії на чолі з мером Міхаелем Фенгером.

Як зазначили в Асоціації міст України, документ передбачає співпрацю у сферах муніципального управління, освіти, комунальних послуг, безпеки та цивільного захисту. Данські партнери ділитимуться досвідом, а представники Снігурівки зможуть пройти стажування в Данії у межах програми TIPS4UA 2026.

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що така співпраця відкриває для громади нові можливості розвитку та впровадження європейських стандартів управління.

