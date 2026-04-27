Нічна ДТП на Снігурівщині: один загиблий та троє травмованих
- Світлана Іванченко
16:50, 27 квітня, 2026
У ніч на неділю, 26 квітня, близько 23:20 на автодорозі між селищами Знам’янка та Трудолюбівка Снігурівської громади сталася смертельна аварія, водій загинув.
За попередніми даними поліції, 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 під час руху не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, після чого автівка перекинулась.
В аварії керманич легковика від отриманих травм загинув на місці події. Троє пасажирів віком 19 та 20 років, які перебували в салоні автомобіля, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі слідчі встановлюють всі обставини аварії.
