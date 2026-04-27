 Умисне вбивство фермера на Миколаївщині: підозрюваних взяли під варту

Без права на заставу: підозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині арештували

Підозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині взяли під варту. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Суд обрав запобіжний захід двом жителям Кіровоградської області, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 75-річного фермера у Вознесенському районі Миколаївської області. Обох чоловіків взяли під варту без права внесення застави.

За даними слідства, ввечері 21 квітня підозрювані приїхали автомобілем, де проживав фермер. Вони зателефонували чоловіку та виманили його на подвір’я, після чого завдали кілька ударів по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Упродовж доби правоохоронці встановили перебіг подій і вийшли на двох підозрюваних — знайомих між собою чоловіків віком 36 та 38 років із Кіровоградщини.

Під час обшуків поліцейські вилучили: документи загиблого, понад два мільйони гривень у національній та іноземній валюті, насіння соняшника, який реалізовував фермер та інші речові докази.

Підозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині взяли під варту. Фото: Прокуратура Миколаївської областіПідозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині взяли під варту. Фото: Прокуратура Миколаївської області
Підозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині взяли під варту. Фото: Прокуратура Миколаївської областіПідозрюваних в умисному вбивстві фермера на Миколаївщині взяли під варту. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Як зазначили в обласній прокуратурі, затриманим повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваним винятковий запобіжний захід: тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Зазначається, що за скоєний злочин чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що у селі Новомар’ївської громади Вознесенського району знайшли тіло 75-річного фермера.

