«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників
- Світлана Іванченко
17:56, 24 квітня, 2026
На Миколаївщині до реєстру сумлінних платників податків увійшли 174 компанії та 19 фізичних осіб-підприємців. В Одеській області таких бізнесів значно більше — 348 компаній і 28 ФОПів, тоді як на Херсонщині до переліку потрапили лише 14 підприємств та два ФОПи.
Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».
Нагадаємо, що до реєстру включають компанії та підприємців, які прозоро працюють, вчасно сплачують податки, подають звітність і не мають зв’язків із Росією.
Загалом в Україні до так званого «Клубу білого бізнесу» входить 8991 учасник — це на 18% більше, ніж наприкінці 2025 року. Переважну більшість становлять компанії — 93% списку. Водночас до реєстру входить і малий бізнес: наразі там 581 фізична особа-підприємець.
Найбільше сумлінних платників зареєстровано у Києві — 1921 компанія. Далі за кількістю бізнесів ідуть Дніпропетровська область (774), Львівська (638), Київська (609) та Харківська (428).
Найчастіше до реєстру потрапляють підприємства зі сфери торгівлі та ремонту транспорту — 1773 компанії, або 21% усіх учасників. Майже стільки ж працюють в аграрному секторі — 1652 бізнеси (20%), ще 1453 компанії представляють переробну промисловість.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року на Миколаївщині кількість фізичних осіб-підприємців зросла лише на 158. Для порівняння, на Одещині приріст склав 775 ФОПів, тоді як на Херсонщині їхня кількість скоротилася на 224.
Раніше повідомлялось, що у січні 2026 року в Миколаївській області зареєстрували 664 нових підприємців і компаній. Водночас діяльність припинили 584 ФОПи та підприємства. А за 11 місяців 2025 року в області закрились понад сім тисяч ФОПів.
Останні новини про: Миколаївщина
