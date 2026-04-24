 Майже 200 компаній Миколаївщини потрапили до реєстру сумлінного бізнесу

«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Кав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині до реєстру сумлінних платників податків увійшли 174 компанії та 19 фізичних осіб-підприємців. В Одеській області таких бізнесів значно більше — 348 компаній і 28 ФОПів, тоді як на Херсонщині до переліку потрапили лише 14 підприємств та два ФОПи.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Компанії у Клубі білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що до реєстру включають компанії та підприємців, які прозоро працюють, вчасно сплачують податки, подають звітність і не мають зв’язків із Росією.

Загалом в Україні до так званого «Клубу білого бізнесу» входить 8991 учасник — це на 18% більше, ніж наприкінці 2025 року. Переважну більшість становлять компанії — 93% списку. Водночас до реєстру входить і малий бізнес: наразі там 581 фізична особа-підприємець.

ФОПи у Клубі білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше сумлінних платників зареєстровано у Києві — 1921 компанія. Далі за кількістю бізнесів ідуть Дніпропетровська область (774), Львівська (638), Київська (609) та Харківська (428).

Найчастіше до реєстру потрапляють підприємства зі сфери торгівлі та ремонту транспорту — 1773 компанії, або 21% усіх учасників. Майже стільки ж працюють в аграрному секторі — 1652 бізнеси (20%), ще 1453 компанії представляють переробну промисловість.

Сфери компаній Клубу білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року на Миколаївщині кількість фізичних осіб-підприємців зросла лише на 158. Для порівняння, на Одещині приріст склав 775 ФОПів, тоді як на Херсонщині їхня кількість скоротилася на 224.

Раніше повідомлялось, що у січні 2026 року в Миколаївській області зареєстрували 664 нових підприємців і компаній. Водночас діяльність припинили 584 ФОПи та підприємства. А за 11 місяців 2025 року в області закрились понад сім тисяч ФОПів.

Останні новини про: Миколаївщина

Автентичні домівки: де на Миколаївщині збереглися хати з очеретяними стріхами
На Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴19 млн рентних платежів
На Миколаївщині 172 жителя задекларували дохід у понад ₴1 млн
10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Юлія Бойченко
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
Головне сьогодні