«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

у Миколаєві затопило квартири будинку на вулиці Леваневців, 25/6. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку

У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Леваневців, 25/6 заявили про затоплення щонайменше двох квартир через протікання даху та забиту ливнівку. Люди стверджують, що після інциденту у керуючій компанії відмовилися складати акт пошкоджень.

До редакції «МикВісті» звернулися мешканці будинку, які повідомили, що затоплення сталося вночі.

— О 2:30 ночі прокинулись і ступили у воду. Побачили, що капає біля дверей. Відкрили — там все у воді, лічильники мигають струмом. Розбудили сусідів, побігли в підвал вимикати рубильники, але сталося коротке замикання, викликали аварійну службу і пожежних, — розповіли мешканці.

Вони зазначають, що вода продовжувала надходити до квартири до вечора наступного дня. У результаті пошкоджені стіни, стеля, підлога та меблі.

Також мешканці заявляють, що під час огляду працівники керуючої компанії відмовилися фіксувати пошкодження.

— Майстер з ЖЕКу сказала: «Нічого, висохне. Що я вам тут напишу в акті?». Потім нам просто відмовилися оформлювати акт, — стверджують вони.

Мешканці також кажуть про проблеми з електропостачанням після затоплення.

— Навіть при вимкненому лічильнику «мотає» світло. Обленерго сказало звертатися до ЖЕКу, а там відповідають: «що ми можемо зробити», — кажуть мешканці.

Вони пов’язують затоплення зі станом даху та ливнівки. За словами мешканців, під час огляду даху працівники також підтверджували необхідність ремонту.

— На даху були голуби і їхні відходи, все це з дощем потрапило в квартиру. І самі працівники казали, що дах треба ремонтувати, — зазначають вони.

«МикВісті» звернулися за коментарем до керуючої компанії «Бриз про». Там повідомили, що причиною затоплення стала забита ливнівка після нещодавнього урагану.

— Ливнівка забилася сміттям після урагану: листям, ганчір’ям. Вода почала накопичуватися і знайшла щілини, через які затекла в квартири, — сказав заступник керівника компанії.

Там додали, що ливнівку вже прочистили, а також відремонтували електрощитову.

У компанії повідомили, що детальне обстеження даху планують провести наступного тижня — 18-19 травня. Після цього визначать обсяг робіт і вартість ремонту.

— Якщо це буде в рамках бюджету, в них (будинку, — прим.) є кошти накопичені на поточний ремонт, тоді ми зробимо кошторис, погодимо його зі співвласниками, закупимо матеріали і виконаємо роботи. Це може зайняти тиждень-два, — сказав заступник керівника компанії Олександр.

Також у «Бриз про» стверджують, що раніше звернень щодо протікання даху від мешканців не надходило.

— Жодної заяви до нас, що є проблема саме з покрівлею, до цього дня не було, — заявив представник компанії.

Нагадаємо, у Миколаєві жителі будинку на вулиці Космонавтів, 69 скаржаться на регулярні затоплення квартир на першому поверсі першого під’їзду фекальними стоками. За їхніми словами, проблема триває роками.