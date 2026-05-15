«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей
17:30, 15 травня, 2026
- Юлія БойченкоРепортерка
У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Леваневців, 25/6 заявили про затоплення щонайменше двох квартир через протікання даху та забиту ливнівку. Люди стверджують, що після інциденту у керуючій компанії відмовилися складати акт пошкоджень.
До редакції «МикВісті» звернулися мешканці будинку, які повідомили, що затоплення сталося вночі.
— О 2:30 ночі прокинулись і ступили у воду. Побачили, що капає біля дверей. Відкрили — там все у воді, лічильники мигають струмом. Розбудили сусідів, побігли в підвал вимикати рубильники, але сталося коротке замикання, викликали аварійну службу і пожежних, — розповіли мешканці.
Вони зазначають, що вода продовжувала надходити до квартири до вечора наступного дня. У результаті пошкоджені стіни, стеля, підлога та меблі.
Також мешканці заявляють, що під час огляду працівники керуючої компанії відмовилися фіксувати пошкодження.
— Майстер з ЖЕКу сказала: «Нічого, висохне. Що я вам тут напишу в акті?». Потім нам просто відмовилися оформлювати акт, — стверджують вони.
Мешканці також кажуть про проблеми з електропостачанням після затоплення.
— Навіть при вимкненому лічильнику «мотає» світло. Обленерго сказало звертатися до ЖЕКу, а там відповідають: «що ми можемо зробити», — кажуть мешканці.
Вони пов’язують затоплення зі станом даху та ливнівки. За словами мешканців, під час огляду даху працівники також підтверджували необхідність ремонту.
— На даху були голуби і їхні відходи, все це з дощем потрапило в квартиру. І самі працівники казали, що дах треба ремонтувати, — зазначають вони.
«МикВісті» звернулися за коментарем до керуючої компанії «Бриз про». Там повідомили, що причиною затоплення стала забита ливнівка після нещодавнього урагану.
— Ливнівка забилася сміттям після урагану: листям, ганчір’ям. Вода почала накопичуватися і знайшла щілини, через які затекла в квартири, — сказав заступник керівника компанії.
Там додали, що ливнівку вже прочистили, а також відремонтували електрощитову.
У компанії повідомили, що детальне обстеження даху планують провести наступного тижня — 18-19 травня. Після цього визначать обсяг робіт і вартість ремонту.
— Якщо це буде в рамках бюджету, в них (будинку, — прим.) є кошти накопичені на поточний ремонт, тоді ми зробимо кошторис, погодимо його зі співвласниками, закупимо матеріали і виконаємо роботи. Це може зайняти тиждень-два, — сказав заступник керівника компанії Олександр.
Також у «Бриз про» стверджують, що раніше звернень щодо протікання даху від мешканців не надходило.
— Жодної заяви до нас, що є проблема саме з покрівлею, до цього дня не було, — заявив представник компанії.
Нагадаємо, у Миколаєві жителі будинку на вулиці Космонавтів, 69 скаржаться на регулярні затоплення квартир на першому поверсі першого під’їзду фекальними стоками. За їхніми словами, проблема триває роками.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
