 «Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

  • 17:30, 15 травня, 2026

у Миколаєві затопило квартири будинку на вулиці Леваневців, 25/6. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку

У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Леваневців, 25/6 заявили про затоплення щонайменше двох квартир через протікання даху та забиту ливнівку. Люди стверджують, що після інциденту у керуючій компанії відмовилися складати акт пошкоджень.

До редакції «МикВісті» звернулися мешканці будинку, які повідомили, що затоплення сталося вночі.

— О 2:30 ночі прокинулись і ступили у воду. Побачили, що капає біля дверей. Відкрили — там все у воді, лічильники мигають струмом. Розбудили сусідів, побігли в підвал вимикати рубильники, але сталося коротке замикання, викликали аварійну службу і пожежних, — розповіли мешканці.

Вони зазначають, що вода продовжувала надходити до квартири до вечора наступного дня. У результаті пошкоджені стіни, стеля, підлога та меблі.

Також мешканці заявляють, що під час огляду працівники керуючої компанії відмовилися фіксувати пошкодження.

— Майстер з ЖЕКу сказала: «Нічого, висохне. Що я вам тут напишу в акті?». Потім нам просто відмовилися оформлювати акт, — стверджують вони.

Мешканці також кажуть про проблеми з електропостачанням після затоплення.

— Навіть при вимкненому лічильнику «мотає» світло. Обленерго сказало звертатися до ЖЕКу, а там відповідають: «що ми можемо зробити», — кажуть мешканці.

Вони пов’язують затоплення зі станом даху та ливнівки. За словами мешканців, під час огляду даху працівники також підтверджували необхідність ремонту.

— На даху були голуби і їхні відходи, все це з дощем потрапило в квартиру. І самі працівники казали, що дах треба ремонтувати, — зазначають вони.

«МикВісті» звернулися за коментарем до керуючої компанії «Бриз про». Там повідомили, що причиною затоплення стала забита ливнівка після нещодавнього урагану.

— Ливнівка забилася сміттям після урагану: листям, ганчір’ям. Вода почала накопичуватися і знайшла щілини, через які затекла в квартири, — сказав заступник керівника компанії.

Там додали, що ливнівку вже прочистили, а також відремонтували електрощитову.

У компанії повідомили, що детальне обстеження даху планують провести наступного тижня — 18-19 травня. Після цього визначать обсяг робіт і вартість ремонту.

— Якщо це буде в рамках бюджету, в них (будинку, — прим.) є кошти накопичені на поточний ремонт, тоді ми зробимо кошторис, погодимо його зі співвласниками, закупимо матеріали і виконаємо роботи. Це може зайняти тиждень-два, — сказав заступник керівника компанії Олександр.

Також у «Бриз про» стверджують, що раніше звернень щодо протікання даху від мешканців не надходило.

— Жодної заяви до нас, що є проблема саме з покрівлею, до цього дня не було, — заявив представник компанії.

Нагадаємо, у Миколаєві жителі будинку на вулиці Космонавтів, 69 скаржаться на регулярні затоплення квартир на першому поверсі першого під’їзду фекальними стоками. За їхніми словами, проблема триває роками.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

