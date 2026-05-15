 У Вознесенську відловили 30 безпритульних собак для стерилізації

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 17.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У мерії Вознесенська відзвітували про відлов 30 бездомних собак для стерилізації

  • 15:21, 15 травня, 2026

У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську за два дні відловили 30 бездомних собак для стерилізації та чіпування.

Як повідомили в мерії, заходи проводили 14–15 травня у межах програми зі зменшення кількості бездомних тварин гуманним способом. Роботи виконували за договором із підрядницею, яка займається відловом, стерилізацією та обліком тварин.

У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада

Усього за два дні з вулиць забрали 30 собак. Після ветеринарних процедур їм встановлять ідентифікаційні позначки та повернуть назад, де вони жили.

До роботи долучалися також волонтери та зоозахисники. У міськраді подякували всім, хто брав участь у процесі, і зазначили, що це допомагає зробити місто безпечнішим.

У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відловили безпритульних собак. Фото: Вознесенська міська рада

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську фіксують випадки отруєння собак. У міськраді закликали містян дотримуватися гуманного ставлення до тварин.

Останні новини про: Вознесенськ

У Вознесенську повідомляють про випадки отруєння собак
Ляпас через штраф: у Вознесенську чоловік отримав умовний термін за напад на інспекторку
Без права на заставу: на Миколаївщині арештували підозрюваного у зґвалтуванні 20-річної доньки
Реклама
Читайте також:
новини
Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Аліна Квітко
новини
«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

Юлія Бойченко
новини
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Юлія Лук’яненко
новини
Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Юлія Лук’яненко
новини
«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вознесенськ

Без права на заставу: на Миколаївщині арештували підозрюваного у зґвалтуванні 20-річної доньки
Ляпас через штраф: у Вознесенську чоловік отримав умовний термін за напад на інспекторку
У Вознесенську повідомляють про випадки отруєння собак

Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

«Ливнівка забилася, дах протікає»: у Миколаєві затопило житло, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо будуть гроші

2 години тому

Британські волонтери везуть у Миколаїв автомобіль, щоб переобладнати його для евакуації поранених на фронті

Головне сьогодні