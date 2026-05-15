У мерії Вознесенська відзвітували про відлов 30 бездомних собак для стерилізації

У Вознесенську за два дні відловили 30 бездомних собак для стерилізації та чіпування.

Як повідомили в мерії, заходи проводили 14–15 травня у межах програми зі зменшення кількості бездомних тварин гуманним способом. Роботи виконували за договором із підрядницею, яка займається відловом, стерилізацією та обліком тварин.

Усього за два дні з вулиць забрали 30 собак. Після ветеринарних процедур їм встановлять ідентифікаційні позначки та повернуть назад, де вони жили.

До роботи долучалися також волонтери та зоозахисники. У міськраді подякували всім, хто брав участь у процесі, і зазначили, що це допомагає зробити місто безпечнішим.

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську фіксують випадки отруєння собак. У міськраді закликали містян дотримуватися гуманного ставлення до тварин.