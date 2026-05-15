У мерії Вознесенська відзвітували про відлов 30 бездомних собак для стерилізації
15:21, 15 травня, 2026
- Світлана ІванченкоКореспондентка
У Вознесенську за два дні відловили 30 бездомних собак для стерилізації та чіпування.
Як повідомили в мерії, заходи проводили 14–15 травня у межах програми зі зменшення кількості бездомних тварин гуманним способом. Роботи виконували за договором із підрядницею, яка займається відловом, стерилізацією та обліком тварин.
Усього за два дні з вулиць забрали 30 собак. Після ветеринарних процедур їм встановлять ідентифікаційні позначки та повернуть назад, де вони жили.
До роботи долучалися також волонтери та зоозахисники. У міськраді подякували всім, хто брав участь у процесі, і зазначили, що це допомагає зробити місто безпечнішим.
Раніше повідомлялось, що у Вознесенську фіксують випадки отруєння собак. У міськраді закликали містян дотримуватися гуманного ставлення до тварин.
