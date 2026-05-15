У миколаївській бібліотеці відкрили інклюзивний простір для людей з порушенням зору

У Миколаївській універсальній бібліотеці працює простір для людей з порушеннями зору. Фото: МикВісті

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили інклюзивний простір — центр адаптованого доступу до інформації «Дотик». Люди з порушеннями зору можуть скористатися тифлокомплексом, який допомагає прослухати інформацію, прочитати її, збільшивши текст на моніторі, а також роздрукувати шрифтом Брайля.

Про це розповіла «МикВісті» завідувач сектором запису користувачів і бібліотечної статистики обласної універсальної бібліотеки Вікторія Мельник.

Центр адаптованого доступу до інформації у бібліотеці відкрили за підтримки посольства США. Тифлокомплекс купили за грантові кошти за проєктом вільного доступу до інформації.

— У нас працює центр «Вікно в Америку», Центр міжнародного партнерства за підтримки американського посольства. В цьому центрі відбувається вивчення англійської мови, культури, традицій побуту Сполучених Штатів Америки. І крім того, вони нам дають можливість брати участь у грантових проєктах, — розповіла Вікторія Мельник.

Тифлокомплекс бібліотека отримала на початку травня. Він включає у себе моноблок і гарнітуру. Клавіатура звичайна. Як пояснила Вікторія Мельник, за принципом сліпого друку можна набрати текст та отримати звукові підказки. Людина, яка має порушення зору, може скористатися двома програмами — NVDA та ZoomText. Обидві надають звукові підказки: озвучують все, що відбувається на моніторі. Крім того, можна зробити запис на диктофон, увімкнути збільшення інформації, налаштувати кольорову гаму та інші параметри.

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. Фото: МикВісті Завідувач сектором запису користувачів і бібліотечної статистики обласної універсальної бібліотеки Вікторія Мельник. Фото: МикВісті Надрукований шрифтом Брайля текст. Фото: МикВісті

Тифлокомплекс також допомагає текст зі звичайним шрифтом перетворити на шрифт Брайля, а потім роздрукувати. У разі необхідності працівники бібліотеки допоможуть.

— Тобто люди, які мають порушення зору, можуть прийти і прослухати інформацію. Можуть у нас скористатися послугою роздрукувати інформацію, яка їм потрібна. Можливо, комусь потрібно знайти якусь інформацію, наприклад, витяг з документа зробити, — зазначила Вікторія Мельник.

Вона також пояснила, що для людей з порушеннями зору реєстрація у бібліотеці бекоштовна, оскільки у них є пільга.

— Відповідно вони просто оформлюють документ, що вони є читачем бібліотеки, отримують читацький квиток і можуть в будь-який час звертатися у години роботи бібліотеки і працювати тут в цьому кабінеті. Роздруківка теж безкоштовна, — зазначила Вікторія Мельник.

Також бібліотека замовила таблички шрифтом Брайля, щоб люди із порушеннями зору могли самі орієнтуватися у просторі. Їх встановлять на всі кабінети та зроблять вказівники.

Навушники для прослуховування звукових підказок. Фото: МикВісті Одна з програм допомагає збільшити текст для людей з порушеннями зору. Фото: МикВісті Надрукований шрифтом Брайля текст. Фото: МикВісті

У бібліотеці є і книги, надруковані шрифтом Брайля. Вікторія Мельник зазначила, що їх не так багато, у порівнянні зі всією колекцією бібліотеки, але люди звертаються за ними.

— Якщо враховувати наявність у інших бібліотеках таких книг, то досить таки значна кількість книг шрифтом Брайля. Більшість — це дитяча література, але є деякі художні твори і періодика. Люди зверталися, щоб працювати з цими книгами. Звичайно, не масово, але звертаються. Приводили навіть батьки дитину близько семи років. Хлопчик з порушенням зору. І батьки просили, щоб саме українською мовою їм надали книжки, і вони могли вчити дитину читати по шрифту Брайля, — розповіла завідувач сектором.

Вікторія Мельник пояснила, що книги, надруковані шрифтом Брайля, дорогі та мають великий обсяг, тому закупити їх проблематично. Наприклад, два слова звичайним шрифтом перетворюються на кілька рядків шрифтом Брайля.

— Це переважно такі меншого обсягу оповідання, новели, такого плану. Тому що твори більшого обсягу нереально вмістити, це буде дуже велика книга. І крім того, через вартість паперу вони дуже дороговартісні, а фінансування, на жаль, зараз небагато, — зазначила Вікторія Мельник.

Ще один проєкт з безбар'єрності — у бібліотеці ще до війни почали впроваджувати проєкт Sounded Book. Це озвучка аудіофрагментів книг. На YouTube каналі бібліотеки є розділи «Книги без бар'єрі».

— Озвучують уривки з літератури миколаївських авторів зі збереженням авторського права. Деякі фрагменти, якщо поезії, то повністю, а якщо твори великі, то фрагменти озвучуються,і бібліотека співпрацює з УТОС — Українським товариством сліпих. Коли виходить нова озвучка, то інформацію перекидають їм, і вже вони передають її тим, хто потребує. Вона на YouTube-каналі у загальному доступі, — розповіла завідувач сектором.

Озвучують книгу працівники бібліотеки. Вони пройшли навчання з постановки голосу.

—У межах реалізації одного з творчих проєктів придбали обладнання — музичну студію. У нас є мікрофон, є камера, і працівниця регіонального тренінгового центру записує, обробляє ці відео і потім інший працівник начитує, записи монтуються і виставляються у відкритий доступ, — зазначила Вікторія Мельник.

Нагадаємо, у Миколаєві кілька ще до війни створили проєкт інклюзивного пляжу. Його не реалізували, але зараз пропонують повернутися до цього питання. Облаштувати його можуть на пляжі «Стрілка», проте потрібне фінансування.