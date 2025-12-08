  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»

В Одесі інклюзивний пляж «Безмеж» цього сезону відвідали близько 160 тисяч людей.

Про це в інтерв’ю програмі «Говорить Суханов» розповів Юрій Дегас, підприємець та ініціатор першого інклюзивного пляжу України, пишуть «МикВісті».

— Можу сказати, що на інклюзивному пляжі ми прийняли близько 160 тисяч людей. Тільки в цьому сезоні. Людей з посвідченнями – це ветерани, люди з інвалідністю, люди похилого віку – приблизно 60 тисяч. Немало, — розповідає Юрій Дегас.

Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»
Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»

За його словами, інклюзивний пляж «Безмеж» не приносить прибутку – його створили як соціально відповідальний простір.

— Та ні, це ж не про гроші. Комерційний пляж Caleton, який теж повністю зроблений як інклюзивний, тільки він комерційний. Там є платні послуги. Повністю утримує інклюзивний пляж. [...] Знаєте, нема ніякої гарної історії насправді. Була територія, на якій навіть не існувало пляжу, і стало питання щось там зробити. Можна було побудувати ще один комерційний проєкт. Але ж не все в грошах в нашому житті. Хотілося показати, що бізнес може бути соціально відповідальний, і що один бізнес може утримувати крутий проєкт, і це буде синергія одного простору, — сказав він.

Нагадаємо, у березні 2025 року в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Із червня по вересень 2025 року жителів Миколаєва з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возили до інклюзивного пляжу в Одесі.

Останні новини про: Одеса

В Одесі директор дельфінарію «Немо» отримав домашній арешт через незаконне будівництво на Ланжероні
«Вибухова» сварка: в Одесі чоловік підірвав дві гранати під час сімейного конфлікту
Священника з Одеси засудили до 5 років за заклики до ядерних ударів та виправдання агресії РФ
Реклама

Читайте також:

новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Священника з Одеси засудили до 5 років за заклики до ядерних ударів та виправдання агресії РФ
«Вибухова» сварка: в Одесі чоловік підірвав дві гранати під час сімейного конфлікту
В Одесі директор дельфінарію «Немо» отримав домашній арешт через незаконне будівництво на Ланжероні

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Жителі будинку, які місяць без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу

5 годин тому

Графік відключень світла на 8 грудня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні