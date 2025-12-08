Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»

В Одесі інклюзивний пляж «Безмеж» цього сезону відвідали близько 160 тисяч людей.

Про це в інтерв’ю програмі «Говорить Суханов» розповів Юрій Дегас, підприємець та ініціатор першого інклюзивного пляжу України, пишуть «МикВісті».

— Можу сказати, що на інклюзивному пляжі ми прийняли близько 160 тисяч людей. Тільки в цьому сезоні. Людей з посвідченнями – це ветерани, люди з інвалідністю, люди похилого віку – приблизно 60 тисяч. Немало, — розповідає Юрій Дегас.

Інклюзивний пляж в Одесі, скриншот з YouTube-каналу «Говорить Суханов»

За його словами, інклюзивний пляж «Безмеж» не приносить прибутку – його створили як соціально відповідальний простір.

— Та ні, це ж не про гроші. Комерційний пляж Caleton, який теж повністю зроблений як інклюзивний, тільки він комерційний. Там є платні послуги. Повністю утримує інклюзивний пляж. [...] Знаєте, нема ніякої гарної історії насправді. Була територія, на якій навіть не існувало пляжу, і стало питання щось там зробити. Можна було побудувати ще один комерційний проєкт. Але ж не все в грошах в нашому житті. Хотілося показати, що бізнес може бути соціально відповідальний, і що один бізнес може утримувати крутий проєкт, і це буде синергія одного простору, — сказав він.

Нагадаємо, у березні 2025 року в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Із червня по вересень 2025 року жителів Миколаєва з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возили до інклюзивного пляжу в Одесі.