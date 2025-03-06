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В Одеській мерії відзвітували про оновлення інклюзивного пляжу, на це виділили більше ₴19 млн

План реконструкції пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаПлан реконструкції пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Як повідомили у мерії, цей пляж став першим в Одесі, облаштованим для людей з інвалідністю. Однак після початку повномасштабного вторгнення його роботу призупинили.

«Зважаючи на сучасні виклики, міська влада ухвалила рішення відновити цей пляж, щоб забезпечити безбар’єрний доступ до морського узбережжя для всіх громадян, зокрема й військовослужбовців, які отримали поранення на фронті», — йдеться у повідомленні.

Міська влада обіцяє відкрити оновлений пляж вже у червні цього року.

Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаРеконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаРеконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаРеконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, що Миколаївська область готується до відкриття морського пляжного сезону влітку 2025 року, якщо це дозволять безпекові умови. 

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