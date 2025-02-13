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Кім: Ми маємо бути готові «раптом» відкрити пляжний сезон-2025

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім хоче відкрити пляжний морський сезон цього року, архівне фото Миколаївської ОВАГолова Миколаївської ОВА Віталій Кім хоче відкрити пляжний морський сезон цього року, архівне фото Миколаївської ОВА

Миколаївська область готується до відкриття морського пляжного сезону влітку 2025 року, якщо це дозволять безпекові умови. 

Таку позицію висловив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю Укрінформу.

Раніше повідомлялось, що у Коблевому на Миколаївщині хочуть відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягають на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси. Віталій Кім раніше заявляв, що відкриття пляжів у Коблевому, Рибаківці та Луговому — його завдання на цей рік.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи вдасться отримати дозвіл військових на відкриття пляжів, голова ОВА заявив, що основна проблема полягає в небезпеці виносу мін з моря на пляжі. Він зазначив, що на відміну від Одеси, на узбережжі Чорного моря в Миколаївській області немає хвилерізів, за допомогою яких можна було б відгородити зону для купання.

— З військовими домовитися важко, і вони мають рацію. Але у нас є ще й технічна проблема. В Одесі є хвилерізи, між якими натягується сітка, і це не дає можливості мінам потрапити на пляж. У нас проєкт щодо берегоукріплення теж був до війни, але його не встигли реалізувати. Тож зараз думаємо, як це зробити, - сказав Віталій Кім.

При цьому, він сказав, що завдання влади на сьогодні в тому, щоб бути готовими відкрити пляжний сезон, якщо буде припинення вогню у травні - червні.

— Але основне наше завдання полягає в тому, щоб якщо раптом у травні чи червні припиниться вогонь, ми були готові одразу ж розпочати пляжний сезон, щоб знову не втратити час. Туристичний бізнес уже три роки не працює, немає коштів на утримання баз, інфраструктури… Це складне питання. До того ж ступінь небезпеки люди сприймають по-різному. Був торік в Очакові. Розпочався обстріл, а вони сидять на пляжі під парасолькою і п’ють пиво з горішками. Але наше завдання убезпечити людей, якщо буде надана можливість працювати, - сказав Віталій Кім.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував запуск нових туристичних маршрутів на Миколаївщині.

Як відомо, відвідування моря у Миколаївській області залишається під забороною через замінованість узбережжя. Мова зокрема йде про курорти Очакова, який майже щоденно потерпає від обстрілів, та Коблевого.

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов вважає, що після виходу Очаківщини з зони бойових дій протягом пів року можливо точково розмінувати пляжі та частково відновити Очаків як курортне місто. Зокрема, до розширеної карти «туристичних магнітів» увійшли 8 об'єктів Миколаївщини: Актовський каньон, Трикратський ліс, озеро Баластне, Ольвія, два НПП — «Бузький Гард» і «Білобережжя Святослава», Мигія і Кінбурнська коса.

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