Це завдання для мене на 2025 рік, — Кім про відкриття туристичного сезону в Коблевому

Пляж в Коблевому. Фото travels.in.ua

У Коблевому на Миколаївщині хочуть відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягають на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси.

Про це говорили під час зустрічі місцевих підприємців з представниками обласної влади «Діалог з бізнесом», повідомляють «МикВісті».

За словами голови Коблівської сільської ради Володимира Панича, туристична галузь є основним джерелом наповнення бюджету громади. Після початку повномасштабного вторгнення громада втратила понад 65% надходжень до бюджету через припинення роботи пляжів і туристичного бізнесу загалом. Місцеві підприємці пропонують частково відкрити пляжі у Коблевому, Рибаківці та Луговому.

Основні проблеми, які потрібно вирішити для відновлення роботи пляжів, — це розмінування узбережжя, захист від мін з моря та укриття для безпеки відпочивальників.

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Голова Коблівської сільської ради Володимир Панич наголосив, що питання розмінування узбережжя є найважливішим.

— Вартість розмінування території нашої громади сьогодні складає 1 мільйон 920 тисяч доларів, — зазначив він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що кошти на розмінування можна буде знайти, але проблема полягає в іншому.

— Гроші ми знайдемо, щоб розмінувати, але питання в іншому. Всі розуміють, що треба відкривати, усі розуміють, що є міни, але ніхто не розуміє, що робити, якщо хтось підірветься, — сказав він.

Ризик припливу морських мін із Чорного моря також викликає занепокоєння. Голова громади Володимир Панич запропонував встановити загороджувальні сітки, щоб убезпечити пляжі.

— Бізнес готовий взяти на себе зобов’язання з огородження територій, які будуть погоджені для відкриття, — сказав він.

Віталій Кім зазначив, що не лише загроза припливу мін ускладнює запуск туристичного сезону в Коблівській громаді. Він висловив сумніви щодо можливості відкриття пляжів у Луговому та Рибаківці через загрозу мінометних обстрілів.

— Я дуже вагаюся з приводу Лугового та Рибаківки, де дістають мінометні обстріли. Одеса працює, бо до них долітають лише ракети, не долітає артилерія. І це завдання для мене на 2025 рік, щоб забезпечити повернення. Ми всі тут хочемо, щоб Коблеве відкрилося, я хочу купатися у своєму морі, — сказав начальник ОВА.

Під час зустрічі присутні також заслухали думку військових з приводу відкриття пляжів в громаді. Як зазначив начальник групи цивільно-військового співробітництва угрупування «військ «Одеса» Олександр Татаров, командування вважає, що запуск туристичного сезону в Коблевому сьогодні не доречний.

— Дуже важко приймати таке рішення, найголовніше — це безпекова складова. Командування вважає, що на даний час це не доцільно, але ми розуміємо, що бізнесу важко. Всі знають, що це загрозливий напрямок, і зараз провести заходи з розмінування — дуже складний момент. З приводу Одеси, пляжі дозволені для купання лише в межах міста, щодо області дозволів не надавали, а те, що люди відпочивають, це людський фактор, ми не можемо вберегти чи закрити. Стояти з автоматами там ніхто не буде. На жаль, не можемо ми всіх проконтролювати. На даний час Коблівська громада не може відкрити пляжі, — сказав він.

Попри це Віталій Кім доручив владі громади надати ДСНС інформацію про ділянки, які необхідно обстежити на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

— Я прошу, щоб ви надали інформацію ДСНС, які ділянки треба обстежити. Дозволу у нас хоч ще і немає, але щоб вони в графік собі поставили і забронювали групи — і підводні, і водні. Це треба буде підвʼязати чітко під будівництво загороджень: обстежили і одразу загородили, — сказав він.

Ще одним аспектом для відкриття пляжів є укриття. Через близьке розташування до окупованої росіянами Кінбурнської коси існує небезпека обстрілів.

— По підвалах, по облаштуванню відкритими будуть ділянки, які найближчі до укриттів, підвалів. Там часто літають і часто збивають. Навіть якщо саме Коблево не є ціллю, то якщо там працюватиме ППО, укритися хоча б від уламків треба десь, — сказав Віталій Кім.

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