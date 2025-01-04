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«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Запуск туристичних маршрутів на Миколаївщині з акцентом на військовий туризм. Фото: РостаЗапуск туристичних маршрутів на Миколаївщині з акцентом на військовий туризм. Фото: Роста

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував запуск нових туристичних маршрутів на Миколаївщині.

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Віталій Кім повідомив, що туристичні маршрути регіону, розроблені ще у 2021 році, повністю готові до реалізації. Вони охоплюють популярні напрямки, такі як Первомайська «Мигія», Миколаїв і Коблево, та розраховані на один, три або сім днів подорожей.

— Туристичні маршрути були розроблені ще у 2021 році і готові до старту. Вони включають в себе напрямки, як «Мигія», Миколаїв та Коблево, та мають варіанти тривалості — один, три або сім днів, – сказав він. 

Однак, за словами Кіма, в умовах післявоєнного часу необхідно внести корективи та додати елементи військового туризму.

— В післявоєнний період маємо додати, на жаль,військовий туризм. Як є промисловий туризм, є військовий туризм, – сказав Віталій Кім.   

Як відомо, відвідування моря у Миколаївській області залишається під забороною через замінованість узбережжя. Мова зокрема йде про курорти Очакова, який майже щоденно потерпає від обстрілів, та Коблевого.

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов вважає, що після виходу Очаківщини з зони бойових дій протягом пів року можливо точково розмінувати пляжі та частково відновити Очаків як курортне місто. Зокрема, до розширеної карти «‎туристичних магнітів»‎ увійшли 8 об'єктів Миколаївщини: Актовський каньон, Трикратський ліс, озеро Баластне, Ольвія, два НПП – «Бузький Гард» і «Білобережжя Святослава», Мигія і Кінбурнська коса.

У квітні 2024 року голова ОВА Віталій Кім розповідав, що не дивлячись на те, що офіційного курортного сезону в регіоні не буде, для відпочинку були відведені та підготовлені безпечні території лиманів та річок. 

Нагадаємо, що у Коблевому на Миколаївщині хочуть відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягають на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси.

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