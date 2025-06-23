Миколаївців з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возитимуть на інклюзивний пляж в Одесу

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Олександр Сєнкевич

Із червня по вересень жителів Миколаєва з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возитимуть до інклюзивного пляжу в Одесі.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що перевезення організоване за ініціативи депутатів і громадських організацій у співпраці з департаментом соціального захисту та комунальним підприємством «Миколаївпастранс». Вартість проїзду покривається за рахунок міського бюджету.

Щоб записатися на поїздку, потрібно заповнити Google-форму або звернутися до районних управлінь соціального захисту — особисто чи електронною поштою.

Контакти управлінь:

Інгульський район — вулиця Миколаївська, 26/6, тел. (0512) 58-61-23, (099) 323-80-46;

Центральний район — вулиця Захисників Миколаєва, 25/2, тел. (0512) 47-59-29, (093) 131-94-67;

Заводський район — вулиця Морехідна, 9/2, тел. (0512) 40-92-25;

Корабельний район — вулиця Дмитра Пєтухова, 1/1, тел. (0512) 60-08-78, (095) 816-33-86.

Раніше повідомлялось, що протягом 2025-2026 років у Миколаєві планують витратити понад мільйон гривень з міського бюджету на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі.

Тим часом в Одесі продовжуються роботи з капітального ремонту пляжу для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану. Завершити всі роботи планують до кінця червня цього року.