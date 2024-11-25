У Миколаєві хочуть виділити ₴1 млн на організацію відпочинку на інклюзивному пляжі для осіб з інвалідністю

Людина з інвалідністю. Фото для ілюстрації з сайту shostka.info

Протягом 2025-2026 років у Миколаєві планують витратити понад мільйон гривень з міського бюджету на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі.

Про це йшлося під час засідання комісії Миколаївської міськради з питань охорони здоров’я, повідомляють «МикВісті».

Заступниця директора департаменту соціального захисту населення Надія Скопенко пояснила, що програма передбачає компенсацію вартості транспортних послуг для осіб з інвалідністю, щоб вони могли дістатися до місця відпочинку.

— У нас було депутатське доручення забезпечити можливість особам з інвалідністю їздити на відпочинок на інклюзивний пляж до міста Одеса. Ми міркували, як це зробити, і внесли зміни до заходів і завдань. До компенсації вартості наданих послуг ми внесли пункт закупівлі транспортних послуг для осіб та дітей з інвалідністю для поїздок на інклюзивний пляж, — пояснила Надія Скопенко.

У 2025 році на компенсацію транспортних послуг планують витратити 485,5 тисячі гривень, а у 2026 році — 535,9 тисячі гривень. Закупівлі послуг будуть здійснювати через систему ProZorro.

Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки.Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

13 червня у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.