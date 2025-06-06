В Одесі триває капремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану
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- Даріна Мельничук
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15:48, 06 червня, 2025
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В Одесі продовжуються роботи з капітального ремонту пляжу для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану. Завершити всі роботи планують до кінця червня 2025 року.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
На цей час на об'єкті вже:
- змонтовано металевий каркас і терасну дошку настилів;
- встановлено елементи огорожі на траверсі;
- зібрано та частково встановлено металевий пандус для спуску до акваторії моря;
- виготовлено й доставлено залізобетонний пандус, пляжні настили та елементи огорожі для встановлення на підпірну стінку;
- проведено капітальний ремонт каналізаційних насосів і зовнішньої каналізаційної системи;
- оновлено роздягальні та душові;
- облаштовано залізобетонні сходи для доступу до пляжної зони.
Також тривають ремонтні роботи у приміщеннях санвузла для маломобільних груп населення, медпункту, камери зберігання та пункту охорони. Крім того, готують бетонований майданчик для встановлення тренажерів.
Для безпеки відвідувачів на пляжі вже встановили бетонне укриття.
Нагадаємо, в Одесі на час дії воєнного стану заборонено будь-які будівельні роботи на території інклюзивного пляжу «Дельфін». Відповідний спільний наказ підписали голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Валерій Водолазський.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області цьогоріч планують відкрити для відвідування 48 пляжів. Наразі фахівці перевіряють їх на наявність та доступність укриттів.
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