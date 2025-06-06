В Одесі триває капремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

В Одесі продовжуються роботи з капітального ремонту пляжу для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану. Завершити всі роботи планують до кінця червня 2025 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

На цей час на об'єкті вже:

змонтовано металевий каркас і терасну дошку настилів;

встановлено елементи огорожі на траверсі;

зібрано та частково встановлено металевий пандус для спуску до акваторії моря;

виготовлено й доставлено залізобетонний пандус, пляжні настили та елементи огорожі для встановлення на підпірну стінку;

проведено капітальний ремонт каналізаційних насосів і зовнішньої каналізаційної системи;

оновлено роздягальні та душові;

облаштовано залізобетонні сходи для доступу до пляжної зони.

Також тривають ремонтні роботи у приміщеннях санвузла для маломобільних груп населення, медпункту, камери зберігання та пункту охорони. Крім того, готують бетонований майданчик для встановлення тренажерів.

Для безпеки відвідувачів на пляжі вже встановили бетонне укриття.

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Ремонт інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі на час дії воєнного стану заборонено будь-які будівельні роботи на території інклюзивного пляжу «Дельфін». Відповідний спільний наказ підписали голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Валерій Водолазський.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області цьогоріч планують відкрити для відвідування 48 пляжів. Наразі фахівці перевіряють їх на наявність та доступність укриттів.