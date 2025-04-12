Цьогоріч в Одеській області можуть відкрити 48 пляжів: триває підготовка до сезону

Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одеській області стартувала підготовка до пляжного сезону. Як повідомили під час засідання профільної комісії, вже 48 пляжних ділянок готові відкриватися цього року.

Про це йшла мова під час засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, екології, пишуть «МикВісті».

Щоб пляж офіційно відкрили для відпочивальників, обов’язково мають бути виконані такі умови:

• проведене водолазне обстеження прибережного дна,

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• наявність укриттів на території,

• підписані відповідні договори.

— На даний час є розпорядження голови обласної військової адміністрації, є розпорядження голови районної адміністрації, тобто підготовчий сезон до оздоровлення розпочався. На даний час 48 пляжних ділянок готові відкриватися в цьому сезоні, – розповів представник міськради.

Наразі водолази вже працюють на узбережжі — зокрема, виявляють мазутні плями, які поширилися Чорним морем після аварій російських танкерів. Щодо сіток уздовж моря, які минулого року встановлювали для захисту від мін, цього сезону їх не натягуватимуть. Як пояснили на комісії, це визнали недоцільним — сітки лише ускладнюють рух транспорту.

Як відомо, у 2024 році пляжний сезон в Одеській області відкрили 8 червня. Для купання були доступні 20 локацій. Вже с 17 березня 2025 року на Одещині стартувала підготовка до купального сезону. У комунальників та бізнесу є півтора місяця на виконання необхідних заходів.