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В Одеській області до відкриття готують 48 пляжів: це вдвічі більше, ніж торік

Пляж в Одесі, фото: голова Одеської ОВА Олег КіперПляж в Одесі, фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

В Одеській області цьогоріч планують відкрити для відвідування 48 пляжів. Наразі фахівці перевіряють їх на наявність та доступність укриттів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телеканалу «Рада».  

— Сьогодні ми робимо підготовчі заходи, щоб бути готовими до відкриття сезону. Що ми маємо на увазі? Це перевірка на безпеку: мають бути укриття, мають бути підготовлені ті ділянки і місця, де б людям було безпечно. Ви знаєте, що все, що летить з моря — летить через наш регіон. Тому безпека людей це дуже і дуже важливо, — повідомив він. 

Він додав, що цьогоріч для відпочивальників офіційно планують відкрити 48 пляжів. 

— Я гадаю, що приблизно така цифра й має бути. Тому що у тому році це було близько 20 пляжів, але вже інший бізнес та інші комунальні підприємства готуються також. Я б хотів, звичайно, щоб їх було якнайбільше, тому що люди йдуть до моря і коли пляж відтестований і проінспектований, то ми розуміємо, що вони у безпеці. Це закриє більшу частину узбережжя і більше людей буде у безпеці, — додав Олег Кіпер.

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Як відомо, у 2024 році пляжний сезон в Одеській області відкрили 8 червня. Для купання були доступні 20 локацій. Вже з 17 березня 2025 року на Одещині стартувала підготовка до купального сезону. У комунальників та бізнесу є півтора місяця на виконання необхідних заходів.

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