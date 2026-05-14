Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

У Миколаєві приватний будинок у середньому коштує близько 35 тисяч доларів, а квадратний метр — приблизно 430 доларів, це один з найнижчих показників на ринку житла в Україні. Водночас в Одесі середня ціна будинку сягає 160 тисяч доларів, а вартість квадратного метра становить 1040 доларів.

Про це свідчить статистика ЛУН, пишуть «МикВісті».

Середня вартість будинків. Інфографіка: ЛУН

Станом на середину травня цього року, Одеса залишається одним із найдорожчих міст півдня країни. Середня площа приватного будинку тут становить близько 150 квадратних метрів, а за рік ціни зросли приблизно на 7%.

Натомість Миколаїв входить до переліку найбільш доступних міст України. Окрім низької вартості житла, місто демонструє один із найкращих показників доступності: за даними Work.ua, мешканцю потрібно приблизно трохи більше трьох років, щоб накопичити на житло, відкладаючи середню зарплату. Це значно менше, ніж у більшості великих міст країни.

Загалом найдорожчими залишаються західні регіони та столиця. Станом на травень середня ціна приватного будинку у Львові становить близько 210 тисяч доларів (+8% за рік), у Києві — 209 тисяч доларів (+1%). Водночас у столиці середня площа будинків скоротилася приблизно на 8%, що свідчить про зростання попиту на компактніше житло.

Для порівняння, у Харкові середній будинок коштує близько 85 тисяч доларів, а у Дніпрі — близько 55 тисяч доларів, де ціни протягом року практично не змінилися.

Середня вартість за кв.м. Інфографіка: ЛУН

Якщо аналізувати вартість квадратного метра по регіонах, найдорожчими залишаються Львівська область — близько 1380 доларів за квадрат, Київська — 1260 доларів, а Закарпатська — понад 1140 доларів. Найнижчі показники фіксують у Чернігівській області — приблизно 420 доларів за квадратний метр, де ціни навіть дещо знизилися.

Аналітика доступності житла показує суттєву регіональну різницю. Найдовше накопичувати на квартиру доведеться мешканцям Ужгорода та Львова — майже дев'ять років повної зарплати. У Києві цей показник становить близько 7,5 року, в Одесі понад шість років. Тоді як у прифронтових містах — Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві — житло залишається значно доступнішим через нижчі ціни та слабший попит.

Експерти зазначають, що український ринок приватних будинків дедалі чіткіше ділиться за рівнем безпеки регіонів: у західних містах і великих економічних центрах ціни зростають швидше, тоді як на півдні та сході житло дешевше, але доступніше для покупців.

Інфографіка: ЛУН

Раніше повідомлялось, що у 2025 році у Миколаївській області здали понад 51 тисячу метрів квадратних житла — майже в півтора раза більше, ніж торік.