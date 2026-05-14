Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові
- Світлана Іванченко
18:20, 14 травня, 2026
У Миколаєві приватний будинок у середньому коштує близько 35 тисяч доларів, а квадратний метр — приблизно 430 доларів, це один з найнижчих показників на ринку житла в Україні. Водночас в Одесі середня ціна будинку сягає 160 тисяч доларів, а вартість квадратного метра становить 1040 доларів.
Про це свідчить статистика ЛУН, пишуть «МикВісті».
Станом на середину травня цього року, Одеса залишається одним із найдорожчих міст півдня країни. Середня площа приватного будинку тут становить близько 150 квадратних метрів, а за рік ціни зросли приблизно на 7%.
Натомість Миколаїв входить до переліку найбільш доступних міст України. Окрім низької вартості житла, місто демонструє один із найкращих показників доступності: за даними Work.ua, мешканцю потрібно приблизно трохи більше трьох років, щоб накопичити на житло, відкладаючи середню зарплату. Це значно менше, ніж у більшості великих міст країни.
Загалом найдорожчими залишаються західні регіони та столиця. Станом на травень середня ціна приватного будинку у Львові становить близько 210 тисяч доларів (+8% за рік), у Києві — 209 тисяч доларів (+1%). Водночас у столиці середня площа будинків скоротилася приблизно на 8%, що свідчить про зростання попиту на компактніше житло.
Для порівняння, у Харкові середній будинок коштує близько 85 тисяч доларів, а у Дніпрі — близько 55 тисяч доларів, де ціни протягом року практично не змінилися.
Якщо аналізувати вартість квадратного метра по регіонах, найдорожчими залишаються Львівська область — близько 1380 доларів за квадрат, Київська — 1260 доларів, а Закарпатська — понад 1140 доларів. Найнижчі показники фіксують у Чернігівській області — приблизно 420 доларів за квадратний метр, де ціни навіть дещо знизилися.
Аналітика доступності житла показує суттєву регіональну різницю. Найдовше накопичувати на квартиру доведеться мешканцям Ужгорода та Львова — майже дев'ять років повної зарплати. У Києві цей показник становить близько 7,5 року, в Одесі понад шість років. Тоді як у прифронтових містах — Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві — житло залишається значно доступнішим через нижчі ціни та слабший попит.
Експерти зазначають, що український ринок приватних будинків дедалі чіткіше ділиться за рівнем безпеки регіонів: у західних містах і великих економічних центрах ціни зростають швидше, тоді як на півдні та сході житло дешевше, але доступніше для покупців.
Раніше повідомлялось, що у 2025 році у Миколаївській області здали понад 51 тисячу метрів квадратних житла — майже в півтора раза більше, ніж торік.
