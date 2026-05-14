 Атестація працівників Держмитслужби України

Митників перевірять на професійність та корупцію: за провал тестів звільнятимуть

Україна розпочинає нову атестацію митниці, фото Держмитниця

Державна митна служба України розпочинає масштабну атестацію всіх своїх працівників. Ця обов'язкова перевірка має підтвердити професійність митників та їхню відповідність антикорупційним стандартам Європейського Союзу.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Голова Держмитслужби вже підписав відповідний наказ, що дає офіційний старт реформі.

До середини липня в системі створять атестаційні комісії, куди увійдуть представники міжнародних організацій для забезпечення незалежного оцінювання.

Самі перевірки розпочнуться у вересні 2026 року та проходитимуть у кілька етапів. Кожен працівник має скласти тести на знання законів, пройти перевірку загальних здібностей та особисту співбесіду щодо доброчесності.

Процес розбили на дві черги. Спочатку, протягом півтора року, перевірять керівництво центрального апарату та митниць. Решта персоналу має пройти процедуру протягом трьох років.

Якщо працівник відмовиться від атестації або не зможе отримати позитивний результат, його звільнять із державної служби.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України 9 вересня 2025 року ухвалив постанову, якою затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

