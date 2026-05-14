У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

Полігон твердих побутових відходів під Миколаєвом. Архівне фото МикВісті

Миколаївська міська рада віддала 33 голоси та затвердила оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів. Питання викликало обговорення серед депутатів, які казали, що сплата за сортування сміття ляже на плечі миколаївців. А також пропонували, щоб сортуванням займалося комунальне підприємство, а не доручати це приватному.

Про це йшлося сьогодні, 14 травня, на сесії Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Перший заступник директора Департамента ЖКГ Ігор Набатов сказав, що оновлений порядок погодили його в Антимонопольному комітеті. Додали 2 нових критерія до переможця: фінансова спроможність підприємства та наявність технічного персоналу. Крім того, доповнили, що договір не можуть укласти більше ніж на 15 років. Але якщо не буде претензій до підприємства, то строк можуть продовжити ще на 10 років. Також до складу конкурсної комісії тепер можуть входити і депутати міської ради.

Ігор Набатов також пояснив, що є вимоги закону до запровадження сортування сміття, а також рішення суду.

— У нас є рішення суду, відповідно до якого Миколаївську міську раду було зобов'язано вчинити три основні дії: питання з будівництвом сортувальної лінії, розроблення проєкту рекультивації полігону, це початок розробки і будівництво нового полігону твердих побутових відходів. Позивачем була прокуратура в інтересах Державної екологічної інспекції, — розповів Ігор Набатов.

За його словами, питання з рекультивацією відходів на етапі фіналу для подальшої експертизи проєкту, а будувати новий полігон не можуть, оскільки немає земельної ділянки.

Перший заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Проте у депутатів виникли питання. Депутат Федір Панченко заявив, що у проєкті рішення не виправили помилку, яка була з початку. За його словами, місто постійно буде дотувати приватне підприємство, яке буде сортувати сміття.

— У проєкті рішення не була виправлена принципова помилка, яка закладалался ще на самому початку, що наше комунальне підприємство, а через нього фактично вся громада робляться таким чином зобов'язаним донором для приватного підприємства. Що у подальшому може призвести до підвищення тарифу і до необхідності дотувати це підприємство. І всі ці косметичні зміни, які були внесені, цю помилку не виправляють, — додав депутат.

Після цього мер Олександр Сєнкевич почав ставити Федору Панченку питання, які депутат назвав допитом. Мер зрештою навів приклад з водоканалу, електротрансу та пастрансу, які дотує місто для безкоштовної видачі води та проїзду пільговиків.

— Те саме стосується і сортування. Тобто фактично сьогодні, щоб захоронювати відходи, які можуть бути біорозкладними, з наших побутових відходів потрібно відділити ті небіорозкладні. І це має хтось зробити. На сьогоднішній день немає технології, яка б робила це на етапі складання сміття. Треба, щоб люди сортували. Ми бачимо, що сьогодні ми не маємо можливості. По-друге, ми зіштовхнулися з тим, що якщо ми не почнемо сортувати сміття, яке потрібно захоронити, то найближчим часом у нас полігон не буде функціонувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, від Миколаївської ОВА та ОТГ біля міста не отримали відповідей з приводу можливості передання ділянок додаткового полігону. Тому вирішили провести конкурс на сортування сміття.

— Звичайно, що витрати на сортування , як і на очистку води, на паливо для перевезення людей будуть лягати у тариф і звичайно, це призведе до підняття тарифу. Ми говорили про це, — визнав міський голова.

Також Олександр Сєнкевич сказав, що французька компанія зацікавилася участю у конкурсі з сортування сміття у Миколаєві.

— У нас перебували гості із Франції з організації «Нарбонна-Україна» в складі яких був представник компанії «Veolia», яка є міжнародною компанією та займається в тому числі і питаннями очистки води і роботи з твердими побутовими відходами. Вони також зацікавились в участі в цьому конкурсі і будуть розглядати можливість участі у ньому після оголошення. Для того, щоб нам стартанути з цим процесом наново, нам треба проголосувати цей проєкт рішення», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько.

Депутат Сергій Кантор поцікавився, чи розглядали питання, щоб міське комунальне підприємство займалося сортуванням сміття: його теж можна дотувати з бюджету. На це мер сказав, що у міста немає грошей на сортувальну лінію.

— Відповідь очевидна: сьогодні або в найближчому майбутньому не буде грошей , щоб їх інвестувати у створення подібних комплексів. І мені здається, що найближчим часом ми не зможемо взяти навіть, умовно, 2 мільйони доларів, щоб побудувати цю лінію для підприємства. У нас всього 300 млн капітальних видатків, публічних інвестицій, — всі вони на добудову, а більшість на співфінансування з державною програмою з будівництва укриттів та харчоблоків. Звичайно, тариф зросте. Тут немає нічого надзвичайного чи секретного. І він буде у тому числі покривати вимогу з сортування. Але це вимога закону, — сказав міський голова.

Депутат Сергій Кантор зазначив, що це буде за рахунок містян.

— Сергій Анатолійович, а ви думаєте, що до нас приїдуть сортувати сміття інопланетяни? — сказав на це мер.

Він ще раз повторив, що навіть за умови сортування сміття комунальним підприємством, треба буде сплачувати зарплату людям та за електроенергію.

— Хто б не зробив сортувальну лінію, фактично це ляже на плечі тих, хто формує тверде побутове сміття — відходи, — додав міський голова.

Ігор Набатов сказав, що можна говорити про сортувальну лінію комунальних підприємством, але земельної ділянки для цього та нового полігону немає у Миколаєві чи за його межами.

— Тому ми кажемо, що залучаємо приватних підприємців, щоб вони взяли участь, якщо у них є земельна ділянка або вони домовилися у рамках попереднього договору, що буде укладено договір оренди чи суборенди, — сказав заступник директора Департаменту ЖКГ.

Проте депутат Федір Панченко вважав, що умови конкурсу після затвердження порядку неможливо буде змінити.

— Ми сьогодні робимо затвердження умов договору, який потім ніяка конкурсна комісія вже не змінить… Ми закладаємо принцип, що ми купуємо послугу у приватного підприємства по тарифу, який поки визначити неможливо. Тому ми зараз затверджуємо умови договору, якому ціни немає. Закріплюємо принцип, не що у нас купують ресурс — сміття, а ми постійно будемо зобов'язані здавати і за обсяг зданий сплачувати, незалежно від того, який обсяг доходів отримали чи оплатили по тарифах споживачі. Фактично комунальне підприємство перетвориться на безкоштовного колектора для когось, — сказав Федір Панченко.

Депутат Сергій Кантор вважав, що треба створити підприємство та заробляти гроші на сортуванні сміття.

Зрештою за затвердження порядку функціонування комплексу для сортування відходів депутати віддали 33 голоси, 1 був проти та 3 утрималися.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії у березні 2026 року депутати мали затвердити оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів. Але голосування провалили: для ухвалення рішення не вистачило голосів.

