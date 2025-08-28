Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

У Миколаєві проведуть повторний конкурс на сортування сміття, архівне фото МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради одноголосно проголосували за відмову в затвердженні суб’єкта сортування відходів у місті — компанію «Waste to Energy Niko», яка перемогла у проведеному три місяці тому конкурсі.

За відповідне рішення проголосували 29 депутатів міськради під час сесії, 28 серпня, повідомляє кореспондент «МикВісті».

На засідання сесії було винесено два альтернативних проекта рішень: про затвердження результатів конкурса, та про відмову, відповідно. За рішення щодо затвердження конкурсу проголосувало 2 депутати з 32, інші або утримались, або були проти.

Зазначимо, що за рішення про затвердження результатів конкурсу віддали свої голоси депутат від «Пропозиції» Анатолій Петров та представник «Слуги народу» Олександр Розумний. Обидва проголосували і за альтернативне рішення. Про це свідчать результати поіменного голосування, які отримала редакція «МикВісті».

Виступаючи перед депутатами, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що міська рада продовжить працювати над питанням сортування сміття в місті. Розроблять та затвердять нові умови, проведуть конкурс та визначать переможця.

— Ми продовжуємо працювати над сортуванням сміття у Миколаєві, бо це стратегічно важливо для існування міста і продовження життя полігону ТПВ. Проведемо новий конкурс із новими, прозоро затвердженими умовами. Будуть міжсесійні обговорення, винесемо рішення на голосування, зберемо пропозиції. Після цього всі стануть свідками нового конкурсу. Ми навіть знайдемо гроші й дамо рекламу, щоб усі охочі могли взяти участь, - сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Він повідомив, що також планує звернутись до Офісу Посольства Данії, щоб залучити до участі в конкурсі датські компанії.

— Наше бажання — провести конкурс максимально прозоро, відкрито і з мінімальною кількістю порушень. Ми працювали під час війни. Незважаючи на тонни бруду, який виливали на мене й депутатів, місто намагається робити всі процеси максимально прозорими і виключати корупційні складові. Миколаїв — єдине місто в Україні, яке відверто заявляє: нам не потрібні чужі гроші, нам потрібна технічна і програмна допомога. Жодної копійки від іноземних партнерів до бюджету міста не потрапило, тому «розкрадати» тут нічого. Ба більше — ми створили сайт, де звітуємо про всю отриману технічну допомогу. Зниження корупційних ризиків — це завдання №1 у співпраці з Європейською антикорупційною ініціативою. Ми всі розуміємо, що будь-яка людина може піддатися спокусі. Тому ми вибудовуємо систему, де той, хто отримує вигоду, і той, хто приймає рішення, — це різні люди. Ми працюємо над зміною структури, аудитом закупівель, що вже зекономило десятки мільйонів гривень для міських підприємств і управлінь. Чи є серед працівників непорядні люди? Можливо. Але для цього є правоохоронні органи, які знаходять їх і про яких ми дізнаємося з медіа. Я не свята людина, і всі знають: якщо в місті щось погане — винен Сєнкевич. Я готовий це брати на себе. Але я не готовий брати на себе те, чого не було: ніяких «мільярдів на тендерах», про які зараз говорять. Жодних грошей на проведення цих конкурсів чи на компанію-переможця з міського бюджету не виділяли. «1,25 мільярда гривень» — це фейк, розкручений телеграм-помийками, - сказав Олександр Сєнкевич.

Обговорюючи майбутній повторний конкурс та його умови, депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») запропонувала передбачити в умовах конкурсу 5-річний мораторій на підняття тарифу на вивезення сміття для населення. На це міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що ця послуга не може бути безкоштовною, оскільки мова про нову складову процесу поводження з відходами в місті.

— Сортування — це поява нового процесу. Зараз сміття збирається, везеться на полігон і захоронюється. Тепер між тим, як перевезли і захоронили з’являється новий бізнес-процес. Потрібно побудувати якусь будівлю, куди будуть завозити сміття, воно буде сортуватися механічним чи ручним способом, там будуть працювати люди, сплачувати податки. Це такий великий бізнес-процес повинен кимось оплачуватися. Він може бути безкоштовним для миколаївців, але за нього потрібно буде платити з бюджету. Чи вистачає грошей від відсортованого сміття, щоб покривати — не вистачає. Бо пластика та інших видів вторинної сировини там зараз не дуже велика кількість - до 20%. В майбутньому це можливо. Можливо, коли буде прийнятий закон про використання палива, зробленого зі сміття, яке можна буде спалювати та генерувати тепло чи електроенергію. Сьогодні це поки що неможливо. Тому за це комусь потрібно буде заплатити. Чи платити за це з бюджету — я вважаю, що це неправильно, - сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова вважає, що озвучена цифра в 17,4 гривні на людину як плата за сортування сміття, що буде включена до щомісячного тарифу для населення, це невеликі кошти.

— На сьогоднішній день, на мою думку, цифра, яка звучала - 17,4 гривні на одну людину в місяць — це невеликі кошти, щоб не сортувати вдома це сміття. Це менше 20 гривень, це невеликі кошти. Візьмемо за базу цифри, які запропонувала нам компанія, щоб більш професійно підготувати умови нового конкурсу, - сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Сміттєзвалище Миколаєва

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

20 травня 2025 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проєкт рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.