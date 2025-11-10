«Це штучно створений конфлікт», — мер Миколаєва про справу щодо сортування сміття

Полігон сміття у Миколаєві, архівне фото МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, чим завершилися нещодавні обшуки у міській раді та департаменті житлово-комунального господарства, які проводили правоохоронці у межах справи щодо будівництва сміттєсортувальної лінії.

Таку думку в інтервʼю hromadske висловив міський голова Олександр Сєнкевич.

Слідчі дії стосувалися будівництва сміттєсортувальної лінії, навколо якого з’явилася інформація про можливі зловживання на суму понад мільярд гривень.

Реклама

«Правоохоронні органи внесли це питання до ЄРДР, вилучили в нас деякі документи — проєкти рішень. У міськраді більше нічого не було. Також обшуки проводили в департаменті ЖКГ, вилучили техніку й оригінали документів, пов’язаних із проведенням конкурсу. Це все. Поки що нікого не викликали», — повідомив мер

На думку Олександра Сєнкевича, ситуація має штучний характер і була роздута.

«Це штучно створений конфлікт. Анонімні Telegram-канали й деякі медіа написали, що хтось у Миколаєві хоче вкрасти 1,5 мільярда гривень. Ми думали судитися, але вирішили не витрачати на це часу. Під час наступного конкурсу побачимо, хто ж насправді був зацікавлений у цьому», — зазначив він.

Міський голова пояснив, що конкурс на будівництво сортувальної лінії не передбачав витрат із міського бюджету чи виділення земельної ділянки.

«Ідея була в тім, щоб стороння організація брала побутове сміття, завозила його на свою територію, власним коштом проводила сортування і брала за це кошти з містян у вигляді додаткової плати — 7 гривень 80 копійок за кубічний метр. А людям запудрили мізки, просто перемноживши обсяги сміття на цю суму й на 25 років дії договору, отримавши цифру у понад мільярд. Це не відповідає дійсності», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що запровадження сортування побутових відходів є не лише ініціативою міста, а й вимогою законодавства, яку Миколаїв поки не виконує.

Зазначимо, що в департаменті ЖКГ підготували нову редакцію умов конкурсу, за яким місто обиратиме компанію для сортування сміття. Якщо Антимонопольний комітет погодить документ, на розгляд міськради його планують винести вже у грудні.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».