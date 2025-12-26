 Обстріл Миколаївської області 26 грудня

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -5.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -5.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі дрони атакували Миколаїв та передмістя: частина міста залишилась без світла

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: Архів МикВістіНаслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: Архів МикВісті

Вночі 26 грудня росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу «Молнія». Через атаку частина Миколаївського району залишилася без світла.

Станом на ранок електропостачання майже повністю відновили. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Увечері, 25 грудня, того ж дня російська армія вдарила по Очакову, попередньо з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено одинадцять приватних будинків і вісім автомобілів. Люди не постраждали.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

Останні новини про: Війна в Україні

Українські військові вдарили ракетами Storm Shadow по Новошахтинському нафтозаводу в Росії
Обстріли Херсонщини за добу: одна людина загинула, шестеро поранені
Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджені обʼєкти енергетики і порту
Реклама
Читайте також:
новини
«Не вистачило на зарплати», — Панченко звинуватив директорку фіндепартаменту мерії у поганому плануванні

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за неправильне паркування зібрали майже ₴4 млн

Анна Гакман
новини
«Вони «обісралися», — Кім про те, як у Сєнкевича провели тендер на харчування в школах

Аліна Квітко
новини
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини
Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджені обʼєкти енергетики і порту
Обстріли Херсонщини за добу: одна людина загинула, шестеро поранені
Українські військові вдарили ракетами Storm Shadow по Новошахтинському нафтозаводу в Росії

У Миколаєві за неправильне паркування зібрали майже ₴4 млн

Обстріли Херсонщини за добу: одна людина загинула, шестеро поранені