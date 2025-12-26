Вночі дрони атакували Миколаїв та передмістя: частина міста залишилась без світла

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: Архів МикВісті

Вночі 26 грудня росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу «Молнія». Через атаку частина Миколаївського району залишилася без світла.

Станом на ранок електропостачання майже повністю відновили. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Увечері, 25 грудня, того ж дня російська армія вдарила по Очакову, попередньо з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено одинадцять приватних будинків і вісім автомобілів. Люди не постраждали.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.