Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції

Будівля першої трамвайної підстанції, Фото: МикВісті

Миколаївська міська рада завершила процес та отримала в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції, що розташована на вулиці Соборній, 8а. Водночас її відновлення та подальшу експлуатацію, найімовірніше, розпочнуть лише після завершення війни.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.

За його словами, міська влада наразі оформлює документи передачі будівлі у комунальну власність.

— Я вчора чи позавчора підписував документи вже про те, щоб акт прийомки-передачі має бути. До нас звернувся банк, щоб ми оформили акт прийомки-передачі. Фактично зараз ми на етапі закінчення цієї справи. Оформляються документи. Оплата пройшла, все нормально, — сказав Віталій Луков.

Однак використовувати об’єкт у нинішньому стані неможливо — спершу необхідно провести капітальний ремонт, на який зараз у місцевому бюджеті коштів немає. Додатковою складністю для ремонту є статус будівлі, яка є пам’яткою історії.

— Це історична пам'ятка, це накладає одразу величезну кількість обмежень, додаткових погоджень і додаткової вартості. Тому це буде непростий об'єкт, і я думаю, що ми до нього до закінчення війни не повернемося. Він буде законсервований. У такому стані як є, скоріш за все. З огляду на перспективи бюджету ось так, — сказав Віталій Луков.

Він також визнав, що купівля «Трамвайної підстанції» стала дорогим рішенням для міста.

— Як на мене, ефективний бізнес при дотриманні законодавства, мабуть, був би все-таки тут більш доречний. Ну громада вибрала такий варіант. Я не говорю, що це погано, але це досить дороге придбання для міста, — сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, раніше Райффайзен Банк розповів, що планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції.

Перед цим голова фракції партії «Європейська солідарність» та голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова самостійно розробила та внесла проєкт рішення про погодження наміру придбати історичну будівлю у власність міста під час сесії міськради 27 березня. Це рішення прийняли попри те, що раніше секретар міськради Дмитро Фалько стверджував, що «немає про що говорити», оскільки більшість депутатів не підтримують цю ініціативу.

Історія першої трамвайної підстанції в Миколаєві

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Як відомо, перша трамвайна підстанція в Миколаєві була збудована на початку XX століття. У 1970-х роках будівлю намагалися знести для розширення проспекту Леніна (тепер проспект Центральний, — прим.), а також для будівництва підземного переходу.

Однак завдяки зусиллям місцевих архітекторів та активістів, зокрема архітектора Ольги Попової, вдалося зберегти цей об’єкт, і він був включений до списку пам’яток архітектури. У 1973 році будівля отримала нове використання — в ній відкрили кафе «Садко».

На початку 2000-х років будівля привернула увагу Сергія Прудкого, директора Миколаївського філіалу банку «Аваль», який ініціював розміщення в її стінах відділення банку. Після проведення реконструкції будівлю було придбано та адаптовано під нове використання.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Тоді, за словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

Згодом «МикВісті» запитували у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за 3,5 мільйона гривень, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до розв'язання питання про придбання об'єкта.

Водночас, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.