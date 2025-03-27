Депутати міськради підтримали намір купити історичну будівлю Трамвайної підстанції, хоча раніше Фалько наполягав: «більшість проти, нема про що говорити»

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради ухвалили рішення про погодження наміру придбати пам'ятка архітектури «Трамвайна підстанція» 1913-1914 років, яка розташована на вулиці Соборній, 8а.

Попри те, що раніше секретар міськради Дмитро Фалько стверджував, що «немає про що говорити», оскільки більшість депутатів не підтримують цю ініціативу, рішення все ж ухвалили на засіданні сесії міськради, 27 березня, пишуть «МикВісті».

Ще у лютому депутатська комісія з законності рекомендувала управлінню комунальної власності разом з управлінням культурної спадщини підготувати відповідний проєкт рішення про намір придбати «трамвайну підстанцію». Його мали винести на розгляд сесію міськради, 27 лютого.

Секретар міськради Дмитро Фалько пояснив, що після телефонного опитування серед депутатів підтримку ініціативи висловили лише 10 осіб. За його словами, цього недостатньо для ухвалення рішення, адже необхідно як мінімум 25-27 голосів: «Більшість проти, нема про що говорити».

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Голова фракції партії «Європейська солідарність» та голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова самостійно розробила проєкт рішення про погодження наміру придбати історичну будівлю у власність міста, і 27 березня його таки винесли на розгляд міськради. За її словами, банк «Аваль», якому належить будівля, призупинив аукціон і повернувся до пропозиції продати будівлю місту без аукціону за початковою ціною.

Перед сесією питання розглядала міська комісія з житлово-комунального господарства, яка підтримала його.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання сесії міськради, 27 березня, нагадав, що будівля ніколи не перебувала у власності міста та змінювала власників. Наразі вона належить банку «Аваль», який ухвалив рішення виставити її на аукціон. Це викликало суспільний резонанс, а деякі депутати запропонували придбати об’єкт у комунальну власність.

— Деякі депутати запропонували придбати цю будівлю у власність громади міста Миколаєва. Попередньо управління ради, телефонувало всім депутатам Миколаївської міської ради і провело опитування щодо того, чи потрібно, на їх думку, це займатися цим питанням, шукати гроші. Крім того, начальник управління культури міськради Юрій Любаров зустрівся з представниками банку, і ті погодилися продати будівлю місту без аукціону за стартовою ціною. Ми зателефонували депутатам, і дана пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Проте, депутат Олена Кісельова створила даний проєкт рішенням і вирішила винести його на сесію. Нам потрібно зараз сказати або ми готові займатися цим питанням, шукати гроші в нашому бюджеті або цим питанням не потрібно займатись взагалі і варто винести цей об'єкт на аукціон, щоб його придбав місцевий або іноземний легальний бізнес в Україні. І далі з ним щось робити. Одразу кажу, що тільки купівлею цієї будівлі не обійдемося, тому потрібно буде вкладати туди кошт на ремонт. Первинним оглядом видно, що там є тріщини на цій будівлі, тобто потрібно буде займатись питанням протиаварійних і ремонтних робіт. Це не лише гроші на купівлю, – прокоментував проєкт рішення Олександр Сєнкевич.

Депутат Олександр Береза від партії «Пропозиція» наголосив, що підстанція є важливим символом для міста, однак вважає, що її утримання може стати тягарем для бюджету.

— Я хотів би сказати, що однозначно і зрозуміло, що цей об'єкт має історичну цінність і певний символізм для нашого міста. І, звісно, ми як депутати міської ради маємо докласти всіх зусиль, щоб він існував і продовжував бути символом нашого міста. Водночас я не погоджуюсь з тим, що він має стати додатковим тягарем для місцевого бюджету. Оскільки, після того, як гіпотетично ми проголосували за його там викуп чи придбання, наступним рішенням має бути рішення про виділення коштів на охорону, на забезпечення всіх там комунальних видатків і таке інше. Тому я вважаю що більш раціональним цьому випадку все ж таки було забезпечувати, як депутатському корпусу, дотримання всіх вимог в галузі архітектури, для того, щоб зберегти його вигляд такий, який він є там на зараз. І забезпечення приходу дійсно ефективного інвестора, для того, щоб він створив об'єкт культурний, який був дійсно магнітом і туристичним і комерційним нашого міста, – сказав Олександр Береза.

Депутат Володимир Топчий від партії «Пропозиція» вважає, що відмова від купівлі цієї будівлі – це шлях до втрати важливих культурних об’єктів.

— Думаю, що ця історична будівля повинна бути в складі нашого міста. Ми, як депутати повинні зробити те, щоб повернути цю історичну споруду, вона дуже важлива для нашого міста. Якщо кажуть що її треба буде утримувати і витрачати кошти. Ну тоді ми можемо піти тим шляхом, що ми нічого не будемо утримувати, щоб не витрачати кошти. А навіщо нам тоді зоопарк? Навіщо нам тоді театри, музеї? Хай їх теж купують багаті люди і якось їх утримують. Це неправильно. І воно може бути використовувано в різних направленнях. І там багато чого можна важливого для міста розмістити, – прокоментував він.

Депутат Федір Панченко від партії «Пропозиція» зазначив, що навіть сама земля під будівлею коштує більше за її заявлену ціну. Він підтримав ідею викупу підстанції у комунальну власність.

— Я вже висловлювався щодо ціни об'єкта і вважав, що якщо буде аукціон, то ціна однозначно в декілька разів підніметься. Але якщо нам пропонують по такій ціні придбати об'єкту власність міста, то цей об'єкт дуже ліквідний, тому точно місто з цього не втратить. Можна сказати, що земля, на якій стоїть будівля, коштує більше. Тому моя думка, що за такою ціною потрібно придбати цю будівлю, – висловився Федір Панченко.

Депутат Микола Капацина від партії «Пропозиція» додав, що готовий особисто вкласти гроші у відновлення будівлі. Він закликав інших депутатів підтримати цю ініціативу.

— Прошу підтримати цей проєкт рішення. Це цінності, які ми маємо берегти. Ціна об'єкта сьогодні, вона взагалі не важлива. Скільки це буде нам коштувати утримання, ми розберемось. Я впевнений, що часи добрі настають, у нас буде можливість і відновлювати, і зберігати ці цінності для наших нащадків. Я в публічному просторі заявляв про свою готовність особисто вкласти 1 мільйон гривень або на купівлю або на реставрацію цієї будівлі я підтверджую свої наміри запрошую усіх небайдужих до такої самої ініціативи для збереження нашої спадщини, – сказав Микола Капацина.

Також висловився депутат Дмитро Січко від партії «Пропозиція» який застеріг, що у разі продажу підстанції на аукціоні місто може її втратити. Він наголосив, що приватний власник не обов’язково збереже архітектурну спадщину.

— Якщо ми говоримо про фінансову складову, то тут уже було зазначено що якби це був аукціон і ціна підіймалась, то напевно, було б нелогічно брати участь враховуючи підняття ціни і потенційної конкуренції на аукціоні. Якщо нам пропоную, а нам пропонують викуп за тою ціною, яка була оголошена, то це дійсно, по-перше, достатньо дешева ціна, і ми повинні прийняти однозначно цю пропозицію і викупити майно. А по-друге, є достатньо великі ризики, якщо ми цю ситуацію відпустимо і викуплять це майно інші приватні особи, то, безумовно, за законодавством є у нас певні механізми впливу на дотримання архітектурної спадщини. Але наскільки цей механізм, умовно кажучи, слабкий в умовах і воєнного стану, а в умовах, якщо це буде приватний власник теж, то є ризики відповідно або знищення, або пошкодження цього майна і цієї архітектурної спадщини. Тому я прошу підтримати цей викуп відповідно за тою ціною, яка нам пропонується, – додав депутат.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що обговорення показало загальну підтримку цієї ініціативи:

— Я бачу, що загалом позиція депутатів солідарна. Думаю, що додаткових пояснень не потрібно, – занчив Олександр Сєнкевич.

Рішення про погодження наміру придбати будівлю підтримали 32 депутати. Проти – 0, утрималися – 4.



Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

Водночас, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.