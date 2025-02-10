«За такі гроші треба купити, не задумуючись», — член виконкому Прудкий про історичний будинок в центрі Миколаєва, який виставили на продаж

Почесний городянин Миколаєва Сергій Прудкий, Фото: архів ПН

Почесний городянин Миколаєва, член виконкому Миколаївської міської ради Сергій Прудкий вважає, що місто Миколаїв може розглянути доцільність купівлі першої трамвайної підстанції — пам’ятки архітектури для того, щоб зберегти її у власності громади.

В коментарі «МикВісті» він розповів, що вартість лоту навіть в поточних скрутних умовах є доступною для бюджету міста.

Як відомо, 7 лютого в центрі Миколаєва на продаж виставили будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а з початковою вартістю у 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, нещодавно на сусідній вулиці Соборній міська влада Миколаєва замовила, наприклад, реконструкцію клумби за майже 1 мільйон гривень.

Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі

Сергій Прудкий наголосив, що керівник управління охорони культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров мав би зараз шукати можливості для викупу цього приміщення в інтересах громади Миколаєва.

— У свій час ця будівля колись належала «Авалю», потім коли прийшов «Райффайзен Банк», прийшли австрійські інвестори. Банк викупив усі орендовані приміщення, це була умова на рівні керівництва банку. Я теж бачив це оголошення, і я так розумію, що вони це й продають. Але за такі гроші її треба зараз купити просто не задумуючись і все. Це грубо кажучі 90 тисяч доларів. Там площа 257 м². Ви самі можете порахувати, скільки це буде. Це реально копійки, навіть в ці важкі часи. Треба, аби Любаров (начальник управління культури міськради, — прим.) зараз постарався та напружив усіх, кого можливо. Зрозуміло, що це стартова ціна. Але, з урахуванням того, що ринок впав…Це історична будівля, яка знаходиться в центрі міста і є пам’ятником, вона збереглась з тих часів, там стара черепиця навіть залишилась. Її треба зберегти для міста, — сказав Сергій Прудкий.

На уточнююче запитання, чи існує, на його думку, ризик зникнення історичної будівлі, якщо забажає новий власник, він відповів, що такі ризики можливі.

— Звісно, ризики є. За цим будинком колись знаходилась непомітна підстанція, хтось її придбав і тепер з неї виріс ресторан. Це наочний приклад. Звісно, тут невелика територія для забудови, але хто зна, — сказав Сергій Прудкий.

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських коментуючи допис у Facebook про продаж історичної будівлі поставила запитання до міської та обласної ради чи хтось з них розглядає можливість придбати «візитівку Миколаєва».

— Обласна, міська влада не має бажання викупити візитівку міста-героя? – написала вона.

Коментар депутатки Алли Ряжських. Скриншот з Facebook

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: архів «МикВісті»

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Будівля електропідстанції. Фото: 0512

Будівля електропідстанції. Джерело: Корабелов.Інфо

Будівля електропідстанції. Джерело: Миколаївський обласний архів

Як відомо, перша трамвайна підстанція в Миколаєві була збудована на початку XX століття. У 1970-х роках будівлю намагалися знести для розширення проспекту Леніна (тепер проспект Центральний), а також для будівництва підземного переходу.

Однак завдяки зусиллям місцевих архітекторів та активістів, зокрема архітектора Ольги Попової, вдалося зберегти цей об’єкт, і він був включений до списку пам’яток архітектури. У 1973 році будівля отримала нове використання — в ній відкрили кафе «Садко».

На початку 2000-х років будівля привернула увагу Сергія Прудкого, директора Миколаївського філіалу банку «Аваль», який ініціював розміщення в її стінах відділення банку. Після проведення реконструкції будівлю було придбано та адаптовано під нове використання.

Продаж нерухомості у Миколаєві

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В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Також «МикВісті» зібрали інформацію про топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.