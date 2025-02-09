У центрі Миколаєва виставили на продаж історичну будівлю за ₴3,5 млн

У центрі Миколаєва на продаж виставили будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а.

Відповідна інформація розміщена на сайті Національної електронної біржі, пишуть «МикВісті».

Початкова ціна складає 3,5 мільйона гривень, мінімальний розмір підвищення ціни – 35 тисяч гривень.

Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі

Будівля має чотири поверхи та загальну площу 157,8 квадратних метри. Стан вказаний як задовільний. Приміщення використовувались як відділення банку, а зараз можливе використання під: ресторан, приватну клініку, галерею, музей, аптеку, торгову точку тощо.

Оскільки об’єкт є пам’яткою культурної спадщини, продаж підбувається з дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Проведення аукціону заплановано на 12 березня.

Будівлю звели у 1915 році першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

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У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Також «МикВісті» зібрали інформацію про топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.