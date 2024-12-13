Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

У Миколаєві продаються будинки в ціновому діапазоні від майже 400 до 650 тисяч доларів.

«МикВісті» проаналізували наявні пропозиції з продажу житла у Миколаєві.

Так на п'ятому місті рейтингу розташувався будинок, ціною 395 тисяч доларів. У оголошенні зазначено, що будинок загальною площею 238 метрів квадратних розташований у Корабельному районі, на його території є басейн, виконано ремонт та облаштовано ландшафтний дизайн. Будинок має два поверхи, індивідуальне газове опалення та прибудинкову ділянку розміром 15 соток.

Четверте місце займає будинок, розташований також у Корабельному районі, вартістю 399,9 тисяч доларів. Загальна площа двоповерхового будинку складає 530 квадратних метрів. На його території є сауна з кімнатою відпочинку, а в підвалі — генераторна, котельня, місце для спортзалу та приміщення для зберігання речей.

Фото: OLX Фото: OLX Фото: OLX

Скриншот з порталу OLX

Двоповерховий будинок у Варварівці, вартістю 420 тисяч доларів, займає третє місце в рейтингу. Його загальна площа складає 260 метрів квадратних, а ділянка — 15 соток. У будинку встановлено індивідуальне газове опалення, є басейн з рослинністю та окремий будинок для відпочинку.

Фото: OLX Фото: OLX Фото: OLX

Скриншот з порталу OLX

За 499,9 тисяч доларів у Миколаєві можна придбати двоповерховий елітний будинок загальною площею у 500 метрів квадратних у Заводському районі. Будинок розташований на першій лінії біля річки. По всьому будинку встановлена тепла підлога, а на території є два гаражі з автоматичними воротами.

Фото: OLX Фото: OLX Фото: OLX



Скриншот з порталу OLX

На першому місці рейтингу розташувався двоповерховий будинок, площею 500 метрів квадратних і ціною 650 тисяч доларів. Будинок має дизайнерський ремонт, систему очищення води, мансарду, гараж для автомобіля, криту парковку, сауну та два басейни з підігрівом.

Фото: OLX Фото: OLX Фото: OLX

Продаж нерухомості у Миколаєві

У Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Також в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча».

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.