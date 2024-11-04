У Миколаєві витратять ₴1 млн з бюджету на клумбу з лавкою на Соборній

Центральна адміністрація витратить 1 мільйон гривень на нову клумбу з лавкою на Соборній. Ілюстрація «МикВісті»

Адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Раніше, у п’ятницю, 1 листопада, мешканка Миколаєва Діана Крісінська звернулася у контакт-центр Миколаївської міської ради з проханням звернути увагу на нову огорожу на місці старої клумби.

У Миколаєві по вулиці Соборній реконструюють клумбу з лавкою. Фото «МикВісті»

«Прошу звернути увагу на незрозумілий паркан на вулиці Соборній (перехрестя вулиці Шевченка) та перевірити чи не планується там незаконне встановлення МАФу», — написала вона.

В коментарях під дописом депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

«Уточнив. Ніяких мафів або будок. Планується здійснити благоустрій наступного формату», — написав депутат.

Проєкт майбутньої клумби. Фото опублікував депутат Миколаївської міськради Дмитро Січко Проєкт майбутньої клумби. Скриншот з тендерної документації

У коментарях під дописом в контакт-центрі жителі також стурбовані тим, що роботи можуть нашкодити деревам.

«Засипати землею стовбур платанів то не добре, дерева можуть «хворіти» згодом», — написала мешканка Миколаєва Марина Романенко.

Однак, голова Центрального району Миколаєва Олександр Береза в коментарі виданню «Преступности.НЕТ» розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

«Я розумів, що коріння цих дерев, з огляду на їх вік, вже десь глибоко під землею, тому ніякої шкоди потенційно не могло їм бути заподіяно. Думаю, те, що має з'явитися в результаті цих робіт, набагато краще, ніж було до цього і покращить зовнішній вигляд в цілому вулиці Соборної і додасть комфорту містянам, які приходять відпочивати на центральну вулицю Миколаєва», — сказав він.

У Миколаєві по вулиці Соборній реконструюють клумбу з лавкою. Фото «МикВісті»

Олександр Береза повідомив, що питання благоустрою в цій частині вулиці Соборної виникло вже давно. За його словами, на початку року, за дорученням міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича розробили дизайн-проєкт та провели тендер.

У Миколаєві по вулиці Соборній реконструюють клумбу з лавкою. Фото «МикВісті» У Миколаєві по вулиці Соборній реконструюють клумбу з лавкою. Фото «МикВісті» У Миколаєві по вулиці Соборній реконструюють клумбу з лавкою. Фото «МикВісті»

«Багато років ми всі, мешканці Миколаєва, спостерігали, як розвалюється клумба навколо дерев по центральній вулиці. Постійно з'являлися думки навести лад і відремонтувати це місце, щоб воно продовжувало надалі бути точкою відпочинку містян», — сказав Олександр Береза.

Згідно з тендером, опублікованим на ProZorrо, на благоустрій витратять 952 тисячі 895 гривень. Підрядник має завершити роботи до 1 грудня.

Тендер на реконструкцію клумби по вулиці Соборній. Скриншот з ProZorro

Договір передбачає виконання ряду робіт, які включають зокрема демонтаж старої клумби та її вивезення, виготовлення нових конструкцій та їх встановлення, часткову заміну існуючого покриття, монтаж системи водовідведення, облаштування фундаменту під нову конструкцію та встановлення освітлення.

Витрати на благоустрій. Скриншот з тендерної документації Витрати на благоустрій. Скриншот з тендерної документації

Переможцем торгів стало миколаївське приватне підприємство «НІКДОР-ПЛЮС», власником якої є Олег Жилкін. Згідно з даними сервісу YouControl, у 2024 році компанія взяла підряд у 4 тендерах на загальну суму 1,5 мільйона гривень. У жовтні компанія виграла тендер на поточний ремонт зупинки «Ательє» по проспекту Героїв України на суму 318 тисяч гривень.

У червні «НІКДОР-ПЛЮС» взяла підряд в тендері комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» на послуги поводження з побутовими відходами (приймання стічних вод) вартістю 154 тисячі гривень. На початку року компанія також виграла тендер, що проводило комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» на послуги у сфері поводження з вигрібними ямами вартістю 94 тисячі гривень.

За даними YouControl, найбільший підряд підприємство взяло у 2019 році — капітальний ремонт дитячого майданчику за майже 1,5 мільйона гривень, який проводила адміністрація Центрального району.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні. Журналісти побували на місці й з'ясували, що нова дорога веде до трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг.