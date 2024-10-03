У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Місце де буде встановлено нову зупинку громадського транспорту «Ательє». Фото: Скриншот з Google Maps

У Миколаєві планують встановити нову зупинку громадського транспорту «Ательє», що на проспекті Героїв України в напрямку виїзду з міста. Вартість робіт оцінюють у 371 тисячу 213 гривень.

Згідно з даними системи Prozorro замовником виступає адміністрація Центрального району.

Наразі на місці зупинки немає ані комплексу, ані заїзного карману для громадського транспорту — лише декілька лавок.

Аукціон на виконання робіт відбудеться 10 жовтня через Prozorro, а завершити їх планують до 10 грудня. Гарантія на ремонт становитиме три роки.

Місце де буде встановлено нову зупинку громадського транспорту «Ательє». Фото: Скриншот з Google Maps Місце де буде встановлено нову зупинку громадського транспорту «Ательє». Фото: «МикВісті»

Підрядник повинен буде встановити нові бордюри, обмежувальні стовпчики, зупинковий комплекс з лавками та урнами, а також покласти тротуарну та тактичну плитку. Металеві частини покриють фарбою, а дерев'яні елементи з сосни оброблять антисептиком і вкриють лаком у два шари.

Так повинен виглядати новий зупиночний комплекс «Ательє». Скриншот з тендерної документації

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза в коментарі для «МикВісті» наголосив, що для будівництва нової зупинки ялинки, які ростуть позаду, зносити не будуть:

— На зупинці «Шкільна» КП «ЄЛУ-автодоріг» вже завершує облаштування заїзного карману, за таким же принципом будуть виконуватись роботи на зупинці «Ательє». Адміністрація лише встановить комплекс та замостить тротуарною плиткою. Ми дивились місце для встановлення зупинки, дерева, що розташовані на тротуарі за зупинкою ми зносити не будемо, місця вистачить, – сказав він.

Нагадаємо, що 25 вересня адміністрація Центрального району також оголосила тендер на ремонт зупинки громадського транспорту «Ательє» по проспекту Героїв України, але у напрямку руху до центру міста. Станом на 2 жовтня на тендер подався лише один підприємець «Нікдор-Плюс», який зобов'язався виконати роботи за 318 тисяч гривень. Наразі триває процедура його погодження.

Також в адміністрації Центрального району запланували встановити нову зупинку «Вулиця Захисників Миколаєва» (Декабристів), що знаходиться на проспекті Центральному. Очікувана вартість робіт становить 318 тисяч 876 гривень.

Крім того, нещодавно у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.