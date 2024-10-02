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На ремонт зупинки у центрі Миколаєва хочуть витратити понад ₴300 тисяч

Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»

У центрі Миколаєва на проспекті Центральному планується планують відремонтувати зупинку «Вулиця Захисників Миколаєва» (Декабристів). Очікування вартість робіт становить 318 тисяч 876 гривень.

Згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, аукціон заплановано на 10 жовтня.

Замовником є адміністрація Центрального району, роботи повинні бути завершені до 10 грудня.

Так повинен виглядати новий зупиночний комплекс «Декабристів». Скриншот з тендерної документаціїТак повинен виглядати новий зупиночний комплекс «Декабристів». Скриншот з тендерної документації

Під час ремонту демонтують старі бетонні конструкції, встановлять нові бордюри, тротуарну плитку та обмежувальні стовпчики. Також змонтують новий зупинковий комплекс з лавками та смітниками. Металеві частини конструкції буде пофарбовано, а дерев’яні елементи з сосни оброблять антисептиком та покриють двома шарами лаку.

Гарантія на ремонт — три роки.

Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»
Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»
Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»Зупинка громадського транспорту «Декабристів», яку планують відремонтувати. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що нещодавно адміністрація Центрального району також оголосила тендер на ремонт зупинки громадського транспорту «Ательє» по проспекту Героїв України на парній стороні.

Станом на 2 жовтня на тендер подався лише один підприємець «Нікдор-Плюс», який погодився виконати роботи за 318 тисяч гривень. Наразі триває процедура його погодження.

Також нещодавно у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

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