З бюджету Миколаєва витратили ₴1,7 млн на нову дорогу до трьох приватних котеджів на березі Бугу

Голова Адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, ілюстрація «МикВісті»

Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

Дану закупівлю журналістка «МикВісті» виявила під час моніторингу використання публічних фінансів для матеріалу «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні і як працюють керівники?».

Дорога до котеджів будувалась у 2 етапи: спочатку у 2023 році від вулиці Новоодеської, 38 до вулиці Берегової, 11/4-А за 994,5 тисячі гривень, а нещодавно, у серпні поточного року, від вулиці Берегова, 11/4-А до Берегової, 11/4 за 728,5 тисячі гривень.

Дорогу по Береговій ремонтували у 2 етапи протягом 2023-2024 років, інфографіка «МикВісті»

Журналісти «МикВісті» побували на місці й з'ясували, що нова дорога веде до трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг.

При цьому посеред дороги встановлені ворота з автоматичним механізмом відкриття. Під час візиту вони були відкриті, але власне факт встановлення воріт посеред дороги загального користування, яку побудували коштом бюджету, може бути порушенням. Відповідно до Правил дорожнього руху пунктом 15.15 на проїзній частині забороняється встановлювати предмети, що перешкоджають проїзд.

Довжина побудованої дороги склала приблизно 235 метрів, загальна вартість за підсумком виконання робіт по двом тендерам склала 1 мільйон 723 тисячі 117 гривень.

Ворота, які встановлені вздовж дороги по вулиці Берегова перед проїздом до котеджів, фото «МикВісті»

Глухий кут, куди веде дорога вздовж вулиці Берегової у Миколаєві, фото «МикВісті»

Ми звернулися за коментарем до голови Адміністрації Центрального району Миколаєва Олександра Берези та спитали його, яким чином він визначає, де потрібно будувати нові дороги, за яким пріоритетом використовувати бюджет на ці потреби громади.

У своїх поясненнях він розповів, що прийняв та заслухав невелику делегацію місцевих жителів, які прагнули справедливості у проблемі доступу до їхніх котеджів.

Майже 10 років тому, у 2015 році, Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва замовив роботи з укріплення схилу та берега за 2,7 мільйона гривень. Роботи виконувало ТОВ «Миколаївміськбуд».

Рішення про фінансування ремонту цієї дороги, каже Олександр Береза, він ухвалив, спираючись на інформацію про те, що ще 9 років тому її пошкодила важка техніка підрядника, що займався берегоукріпленням.

До цього, як вказує Олександр Береза, місцеві мешканці самотужки проклали дану дорогу і було б справедливо їм її відбудувати.

— Звернення мешканців було ще до початку повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що вони свого часу і своїми силами зробили там дорогу в бетоні.



А потім там була проблема з тим, що там почалися зсуви грунту зі старого кладовища. Це давнішня історія. Там ціла екологічна катастрофа насувалася, тому що там старе кладовище і домовини почали сповзати в річку.



Місто реалізовувало проєкт по укріпленню цього схилу, там був цілий комплекс робіт. І от вантажна техніка, яка виконувала ці роботи, зруйнувала покриття, яке власноруч зробили люди. Воно не витримало цю техніку.



Тоді делегація мешканців — там, насправді, не так багато їх вже є — підняла питання про справедливість, — сказав Олександр Береза.

Як Олександр Береза пояснює ремонт нової дороги біля котеджів, Інфографіка «МикВісті»

Редакція «МикВісті» за допомогою сервісу YouControl, джерел у мерії Миколаєва, а також виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановила власників земельних ділянок та трьох котеджів вздовж відремонтованої дороги у глухому куті прибережної зони, які, ймовірно, й могли бути у складі делегації місцевих мешканців, про яку повідомив Олександр Береза.

Один з котеджів раніше належав тещі відомого миколаївського бізнесмена , компанія якого багато років продовжує отримувати підряди від Олександра Берези на прибирання прибордюрної частини доріг ручним способом. Наразі будинок переоформлений на іншу особу, яка також пов'язана з вищезазначеним бізнесменом, оскільки раніше мали спільні підприємства.

, компанія якого багато років продовжує отримувати підряди від Олександра Берези на прибирання прибордюрної частини доріг ручним способом. Наразі будинок переоформлений на іншу особу, яка також пов'язана з вищезазначеним бізнесменом, оскільки раніше мали спільні підприємства. Ще один з котеджів належить дружині одного з колишніх заступників Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Нині він також займає керівнику посаду в іншому правоохоронному органі.

Миколаївської області. Нині він також займає керівнику посаду в іншому правоохоронному органі. Наступний котедж належить одному з керівників у структурі ДСНС України в Миколаївській області. На своїй земельній ділянці він має велику сонячну електростанцію вартістю у півмільйона гривень відповідно до декларації у реєстрі НАЗК.

Ми не вказуємо ім'я власників будинків, оскільки публічно не існує прямих доказів, що вони впливали або змусили Олександра Березу ухвалити рішення про будівництво дороги до їхньої нерухомості коштом міського бюджету Миколаєва.

Нова дорога по вулиці Берегова, фото «МикВісті»

Котеджі на березі Південного Бугу, фото «МикВісті»

Нова дорога по вулиці Берегова у Миколаєві, фото «МикВісті»

Відремонтована дорога у прибережному приватному секторі в мікрорайоні Соляні, вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Олександр Береза – чинний депутат Миколаївської Міської ради від партії «Пропозиція». Він вже понад сім років, з квітня 2017 року, обіймає посаду голови Адміністрації Центрального району.

Варто зазначити, що наразі міська влада займається аналізом роботи адміністрацій районів та працює з міжнародною компанією Ernst & Young, що надає послуги аудиту та менеджмент-консалтингу, з приводу оптимізації виконавчих органів влади, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

— Всі працюють у звичному режимі в умовах війни. З'явились нові задачі, які пов'язані з ліквідацією наслідків прильотів. Питання про необхідність цих структур залежить від їхньої ефективності. Якщо вони виконують свої завдання належним чином, то безумовно потрібні. Ми продовжуємо аналізувати роботу адміністрацій, щоб забезпечити максимальну користь для жителів міста. Крім того ми працюємо з Ernst & Young по зміні структури виконавчих органів. Це стосується і адміністрацій, у тому числі наповнення їхньої роботи з жителями, — казав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.

Олександр Береза також був тим, хто виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі мерії Миколаєва, пов'язавши знищення дерев з декомунізацією.

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