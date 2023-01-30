Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція» Александр Береза

Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція» Александр Береза оправдал спил многолетних голубых елок у здания горсовета декоммунизацией.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook .

— Чисто сталинско-советский стиль – московские ели возле райкомов, горкомов и обкомов. Напоминание о присутствии кремля везде, – указывает Александр Береза.

Он также вспоминает памятник Владимиру Ленину, ранее находившемуся на Соборной площади и снесенному в феврале 2014 года.

— Долгое время в нашей стране шли дискуссии о судьбе памятников вождю мирового пролетариата. Некоторым экспертам памятники Ильича виделись крайне необходимым наследием для истории независимой Украины. В Николаеве Ильича на Соборной площади валили громко с тасканием за петельки и почти с драками. Потом последовали попытки русской весны, аннексия Крыма и война на Донбассе, – добавляет депутат.

Александр Береза считает, что спиленные голубые елки нужно заменить красной калиной.

— Сегодня Россия за наше нежелание жить в русском мире разрушает наши города и убивает украинцев. За отдельность украинцев в ментальном, культурном и историческом плане от России свою жизнь отдают наши воины. Вместо московских/голубых елей нужно высадить на территории города в десять раз больше деревьев красной калины!, - добавил он.

Напомним, 26 января стало известно, что перед зданием Николаевского городского совета спилили многолетние елки. На следующий день на место прибыли государственные инспекторы и зафиксировали уничтожение деревьев: нанесенную окружающей среде оценили в 84 тысяч гривен.

В комментарии «НикВести» первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру в связи с уничтожением деревьев. В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.

Позже в Госэкоинспекции пришли к выводу, что многолетние голубые елки возле городского совета не подлежали вырубке, поскольку находились в хорошем состоянии.