Перед зданием Николаевского городского совета спилили многолетние ели.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В комментарии НикВести первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал о том, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.

— Я не знаю, но елки были аварийные и потому были привязаны к зданию стальными тросами. После взрыва, который был в ОГА весной, некоторые деревья вырвало с корнями, и эти штыри, державшие эти елки, их тоже оторвало. В мэрии должны рассматривать этот вопрос, может это с этим связано, – рассказал Виталий Луков.

Следует отметить, что в конце 2021 года первый вицемер Виталий Луков сообщал, что здание горсовета, которое было построено в 1954 году, сейчас – аварийное и нуждается в немедленном ремонте. Отдельные проблемы для здания создавали росшие перед мэрией хвойные деревья, ведь их корни разрушали фундамент здания.

— У нас фасад в аварийном состоянии, это историческое здание, планируем ремонт, там очень много дополнительных требований. Например, те же елки перед горсоветом – они портят фундамент. Когда их сажали, то не думали, как корни будут расти, а они сейчас растут в сторону фундамента и это серьезная проблема, на самом деле, – сказал Виталий Луков.

Тогда окончательно решение относительно елок еще не приняли. Вернуться к этому вопросу планировали после разработки проекта по реконструкции здания горсовета.

Напомним, что весной 2021 года на фасаде здания Николаевского городского совета на улице Адмиральской появилась огромная трещина.