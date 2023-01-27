Заместитель начальника управления экологии Департамента ЖКХ Николаева Татьяна Скибицкая заверила, что росшие возле мэрии елки годами разрушали фундамент и уже достигли возрастного предела. Поэтому спил деревьев является законным и плановым.

Об этом она рассказала в комментарии, опубликованном Департаментом ЖКХ в Facebook.

По словам Татьяны Скибицкой, в ноябре 2022 года городской совет обратился в Департамент жилищно-коммунального хозяйства с просьбой предоставить заключение о состоянии деревьев возле здания городского совета. Причина обращения – падение двух деревьев во время непогоды.

— Управление экологии оперативно собрало комиссию и провело экспертизу, в результате которой выяснилось, что корни деревьев годами разрушали фундамент городского совета и уже достигли возрастного рубежа, — отметила она.

Кроме этого, согласно государственным строительным нормам деревья должны высаживаться на расстоянии минимум 5 метров от здания. Расстояние между елками и городским советом сейчас менее трех метров, что уже является существенным нарушением. В управлении также заявили, что с каждым годом деревья все больше наклонялись и их приходилось привязывать проволкой.

В свою очередь Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру в связи с уничтожением деревьев возле здания мэрии. В декабре прошлого года представители экоинспекции обследовали деревья и заключили, что деревья в хорошем состоянии.

Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.

По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.



