По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили оставшиеся после прошлой рубки ели.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.

В комментарии НикВести первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал о том, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.