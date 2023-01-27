По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили оставшиеся после прошлой рубки ели.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.
В комментарии НикВести первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал о том, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.
Следует отметить, что в конце 2021 года первый вицемер Виталий Луков сообщал, что здание горсовета, которое было построено в 1954 году, сейчас – аварийное и нуждается в немедленном ремонте. Отдельные проблемы для здания создавали росшие перед мэрией хвойные деревья, ведь их корни разрушали фундамент здания.
Напомним, что весной 2021 года на фасаде здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской появилась огромная трещина.
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По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили оставшиеся после прошлой рубки ели.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.
В комментарии НикВести первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал о том, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.
Следует отметить, что в конце 2021 года первый вицемер Виталий Луков сообщал, что здание горсовета, которое было построено в 1954 году, сейчас – аварийное и нуждается в немедленном ремонте. Отдельные проблемы для здания создавали росшие перед мэрией хвойные деревья, ведь их корни разрушали фундамент здания.
Напомним, что весной 2021 года на фасаде здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской появилась огромная трещина.