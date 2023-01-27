Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета.

В декабре прошлого года представители экоинспекции обследовали деревья и дали заключение о том, что деревья в хорошем состоянии и дали свои рекомендации запрещающие спиливать ели, сообщает издание «Преступности НЕТ».

Отмечается, что при обследовании деревьев присутствовал представитель ДЖКХ.

Сегодня, 27 января, представители Госэкоинспекции прибыли в здание мэрии и зафиксировали уничтожение деревьев. Согласно нормативам Кабмина от 2012 года ущерб оценен в 84 тысяч гривен.

В связи с этим нарушением представители Государственной экоинспекции Юго-Западного округа уже обратились в прокуратуру.

Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа. По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.