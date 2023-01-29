Многолетние голубые елки у Николаевского городского совета не подлежали вырубке, поскольку находились в хорошем состоянии.

Такие выводы сделали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Как известно, на этой неделе у здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской, 20 было спилено десять многолетних голубых елок.

Еще в декабре 2022 года специалисты обследовали состояние деревьев с участием представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

— В актах обследования было отмечено, что голубые елки находятся в хорошем состоянии и не подлежат удалению. Но, вопреки нашим замечаниям, елки были спилены, – сообщили в ведомстве.





27 января государственные инспекторы прибыли в здание мэрии и зафиксировали уничтожение деревьев. Ущерб, причиненный окружающей среде, составляет 84 тысячи гривен.



Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа.