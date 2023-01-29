Многолетние голубые елки у Николаевского городского совета не подлежали вырубке, поскольку находились в хорошем состоянии.
Такие выводы сделали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Как известно, на этой неделе у здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской, 20 было спилено десять многолетних голубых елок.
Еще в декабре 2022 года специалисты обследовали состояние деревьев с участием представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.
— В актах обследования было отмечено, что голубые елки находятся в хорошем состоянии и не подлежат удалению. Но, вопреки нашим замечаниям, елки были спилены, – сообщили в ведомстве.
По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили оставшиеся после прошлой рубки елки.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета.
В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.
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Многолетние голубые елки у Николаевского городского совета не подлежали вырубке, поскольку находились в хорошем состоянии.
Такие выводы сделали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Как известно, на этой неделе у здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской, 20 было спилено десять многолетних голубых елок.
Еще в декабре 2022 года специалисты обследовали состояние деревьев с участием представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.
— В актах обследования было отмечено, что голубые елки находятся в хорошем состоянии и не подлежат удалению. Но, вопреки нашим замечаниям, елки были спилены, – сообщили в ведомстве.
По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили оставшиеся после прошлой рубки елки.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета.
В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.