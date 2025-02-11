«Готовий дати ₴1 млн», — Капацина запропонував небайдужим миколаївцям «скинутись», щоб зберегти для міста історичну будівлю

Депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина. Архівне фото «МикВісті»

Співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати для міста історичну будівлю на вулиці Соборній, яку нещодавно виставили на аукціон.

Про це він розповів у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Така памʼятка має бути у власності міста, проте Миколаїв зараз не в змозі придбати цей обʼєкт, вважає депутат «Слуги народу». Він зауважив, що крім самої стартової ціни, місту доведеться виділити кошти ще й на реконструкцію, що явно підвищить вартість самої нерухомості.

— Памʼятка, яка є неформальним символом Миколаєва, має бути у власників міста і нести правильну соціальну функцію. Так історично склалось, що вона перейшла у руки приватної особи, там було успішне відділення. Добре, що вона збереглась і нічого з будівлею не сталось. Сьогодні будівля потребує капітального ремонту, її стан непривабливий. Це бюджет не у 3,5 мільйона гривень, а значно більше. Це не пріоритет в якості купівлі, — зазначив Микола Капацина.

Будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Однак він наголосив, що особисто готовий виділити кошти разом з небайдужим миколаївцями, аби викупити будівлю у її власника, АТ «Райффайзен Банк», та подарувати Миколаєву.

— На мій погляд, миколаївці могли б обʼєднатись і зробити подарунок. Скласти бюджет, викупити і подарувати місту. Було б благородно. А місто може робити проєктну документацію і працювати щодо відновлення з різними грантовими програмами. Але якщо приватні особи зроблять такий вчинок, то має бути виключне обмеження, що місто використає будівлю під соціальні потреби, наприклад, туристичний центр там відкриє. Комерційно це місце непривабливе, якщо хтось придбає під кавʼярню, то побачимо, як це буде розвиватись. Я готовий першим інвестором і вкластись у розмірі 1 мільйону гривень, — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, за словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

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Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.