«З депутатами зараз нічого не обговорюють, але я за те, щоб місто її викупило», — Домбровська про історичну будівлю

Депутатка міськради Тетяна Домбровська підтримує викуп історичної будівлі містом у центрі Миколаєва. Фото: архів МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська вважає, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста.

В коментарі «МикВісті» вона поділилась думкою, що бачить її як можливий майбутній центр психологічної допомоги або підтримки ветеранів.

На думку Тетяни Домбровської вже настав час, коли місцеві громади мають думати над створенням умов життя навіть у прифронтових містах і виправдовуватись, що щось «не на часі» вже не доречно.

— Я зараз їду з форуму у Києві, де виступали лідери партій, які казали, що, мабуть, на початку 2023-2024 року, коли йшла мова про те, що зараз щось «не на часі» в частині відновлення або покращення умов у міста, то, мабуть, так. Але не зараз. Дивлячись старі фото Миколаєва, ми завжди бачимо саме цю архітектурну пам'ятку і асоціюємо її з Миколаєвом. Я вважаю, що дуже доречно і правильно, щоб цю архітектурну пам'ятку місто викупило і забрало до себе. Сьогодні вже на часі говорити про відновлення міста. Не тільки про клумби, про дерева, а й про архітектуру. Я за те, щоб місто її викупило, – сказала Тетяна Домбровська.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: архів «МикВісті»

Вона підкреслила, що дізнається про такі питання з новин і зараз органи виконавчої влади Миколаївської міської ради не залучають депутатський корпус для обговорення таких рішень, хоча це і є повноваження депутатів.

— Я дізналась про те, що продають цю будівлю з телеграм-каналу «МикВісті». Але з депутатами ніхто це не обговорював, на жаль. Взагалі, зараз з депутатами нічого не проговорюється, до війни ми збирались головами фракцій обговорювали деякі питання, що були важливі до міста. Сьогодні ми дізнаємось про них на засіданні сесії або в ніч перед сесією, – сказала Тетяна Домбровська.

Щодо фінансової можливості викупити такий об’єкт коштами міського бюджету, вона заявила, що зі свого досвіду бачить, що місто завжди може знайти кошти, коли є нагальна потреба.

— Як бізнесмен скажу, що якщо є правильний розподіл бюджету, завжди є можливість знайти кошти на те, що дійсно необхідно. Мабуть, чиновники вважають, що зараз це не є необхідністю. В цій будівлі можна було б розмістити все що завгодно від центрів психологічної допомоги, до центру допомоги ветеранам, – сказала Тетяна Домбровська.

Нагадаємо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень. В управлінні культури Миколаївської міської ради розповіли, що АТ «Райффайзен Банк», який є власником будівлі, першочергово звернувся до міської влади з пропозицією її викупити. Однак місто від цього відмовилось через брак вільних коштів.

Хоча зазначимо, що лише нещодавно у центрі Миколаєва завершили реконструкцію клумби на Соборній вартістю в 1 мільйон гривень. А на Флотському бульварі відкрили новий спортивний майданчик біля Шахового клубу. Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки». Він обійшовся бюджету в ₴4,5 млн. При цьому, Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва профінансував роботу комунальних підприємств у 2024 році на суму у понад 475 мільйонів гривень, серед яких зокрема КП «Парки».