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На Соборній встигли до Нового року відкрити клумбу за ₴1 млн із бюджету

В центрі Миколаєва завершили реконструкцію клумби на Соборній вартістю в 1 мільйон гривень.

Про це повідомляють читачі «МикВісті».

Конструкція складається з дерев'яних лавок інтегрованих навколо клумби з деревами. Над деревом встановлено металеве кільце, яке ймовірно виконує декоративну функцію.

Але на клумбі вже зараз видно дефекти, зокрема неакуратне з’єднання дерев'яних елементів настилу, що утворюють нерівний стик. Самі краї дощок мають сколи та нерівності.

Клумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачіКлумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачі
Клумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачіКлумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачі
Клумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачіКлумба на Соборній в Миколаєві. Фото «МикВісті» надали читачі

Нагадаємо, що у листопаді адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень. Пізніше депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

В свою чергу, голова Центрального району, депутат  Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

Через дії підрядників на місці будівельних робіт постраждав платан

Роботи мали бути завершені до 1 грудня. Однак підрядник не встиг облаштувати територію до цього часу.

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