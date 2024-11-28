Підрядник нової клумби на Соборній пояснив, чому не встигає її добудувати і як пошкодили платан

У Миколаєві по вулиці Соборній продовжують облаштовувати клумбу з лавкою. Фото «МикВісті»

Підрядна компанія не встигне завершити облаштування клумби вартістю один мільйон гривень на Соборній у Миколаєві в зазначений термін договору до 1 грудня.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів заступник директора підрядної компанії «Нікдор-плюс».

За його словами, через планові відключення електроенергії в місті підприємству не вдалося вчасно змонтувати деталі для клумби.

— Першого грудня клумба не буде готова. Ми зараз перепідписуємо договір, тому що фізично не встигаємо. Через відключення світла ми не могли виготовити деталі. Світло — це основна проблема, відключають його чомусь дуже часто, — сказав заступник директора підприємства Юрій.

Точної дати завершення робіт представник підприємства назвати не зміг. Але зазначив, що їх компанія продовжує працювати на розвиток та покращення Миколаєва, не дивлячись на проблеми, зокрема російські обстріли.

— Через ракетний удар наше підприємство просто лежало на землі. Але не дивлячись ні на що ми працюємо та розвиваємось. Ми хочемо робити дійсно класні речі для міста. Ми стараємось пробитись, щоб в нашому місті з'являлись достойні локації, але це важко. Через наш менталітет вдається зі скрипом робити такі об'єкти. Готові робити такий хлам, який товщиною з мізинець, — додав представник фірми.

У Миколаєві по вулиці Соборній продовжують облаштовувати клумбу з лавкою. Фото «МикВісті» У Миколаєві по вулиці Соборній продовжують облаштовувати клумбу з лавкою. Фото «МикВісті» У Миколаєві по вулиці Соборній продовжують облаштовувати клумбу з лавкою. Фото «МикВісті»

Наразі на місці робіт працівники залили територію бетоном. Однак якість виконання робіт викликає сумніви. Сам підрядник запевнив, що це поки що чорнове залиття, яке є технічною основою.

Він також пояснив, чому за вимоги зберегти дерева всередині клумби, під час демонтажу працівники пошкодили скелетні корені платану на ділянці. За це підрядник має сплатити штраф у 1900 гривень. Коментуючи це, заступник директора «Нікдор-плюс» визнав, що роботи вели некваліфіковані працівники, які не мають професійного досвіду.

— Штраф ми заплатили. В підряді у нас були некваліфіковані робітники. Людей зараз немає, тому прийшлось найняти молодих працівників до 25 років, які не підлягають мобілізації і можуть працювати на вулиці, — сказав Юрій.

Нагадаємо, що адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень. Пізніше депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

В свою чергу, голова Центрального району, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

Через дії підрядників на місці будівельних робіт постраждав платан.