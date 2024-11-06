Будівництво клумби за ₴1 млн на Соборній призвело до пошкодження дерева: «Підрядник зрубав скелетні корені платану»

працівники підрядного підприємства рубають коріння дерев. Фото "МикВісті".

На вулиці Соборній у Миколаєві, де на замовлення адміністрації Центрального району тривають роботи з облаштування клумби, постраждав платан.

У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу зазначили, що підрядник, виконуючи демонтаж, пошкодив скелетні корені платану, який росте на цій ділянці.

За це порушення директору підприємства доведеться сплатити 1900 гривень штрафу за статтею 153 КУпАП.

«Ця ситуація нагадує про важливість дбайливого ставлення до зелених насаджень, навіть під час проведення благоустрою. Кожне дерево, особливо в умовах міста, має свою екологічну цінність», — додали в екоінспекції.

Пошкоджений платан на Соборній. Фото: екоінспекція

Кореспондент «МикВісті» побував на місці будівництва 1 листопада та зняв фото у момент, коли працівники підприємства рубали коріння дерев.

працівники підрядного підприємства рубають коріння дерев. Фото "МикВісті".

Нагадаємо, що адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень. Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

В свою чергу голова Центрального району, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

Проєкт майбутньої клумби. Фото опублікував депутат Миколаївської міськради Дмитро Січко

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні. Журналісти побували на місці й з'ясували, що нова дорога веде до трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг.

Також нагадаємо, що у січні минулого року Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.