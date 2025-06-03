Один бювет у Миколаєві не працюватиме 3 тижні

Комунальники виконують ремонтні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві з середи, 4 червня, тимчасово закривається стаціонарний пункт видачі очищеної води по вулиці Євгена Єщенка, 17. Тут проводитимуть ремонтні роботи в рамках екопроєкту «Алея руху».

Як повідомили в пресслужбі КП ММР «Миколаївелектротранс», орієнтовний термін закриття — три тижні.

У цей період на локації оновлюватимуть покриття території та відновлюватимуть фасад будівлі, який постраждав через вологість.

Роботи проводяться в межах молодіжного проєкту, що став переможцем конкурсу Агенції розвитку Миколаєва. Ініціатива підтримана міжнародною програмою Youth Climate Action Fund за участі Bloomberg Philanthropies та United Cities and Local Governments.

Зазначається, що мобільні пункти видачі води (тролейбусом і трамваєм) працюватимуть у звичному режимі. Також мешканці можуть звертатися до інших доступних точок роздачі питної води в місті.

Раніше повідомлялось, що в одному з районів Миколаєва невідомі розмалювали роздавачі на точці видачі безкоштовної питної води.