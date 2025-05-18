Вандали розмалювали один з бюветів у Миколаєві

В одному з районів Миколаєва невідомі розмалювали роздавачі на точці видачі безкоштовної питної води.

Про це повідомила пресслужба ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Зазначається, що фахівці підприємства регулярно слідкують не лише за технічним станом бюветів, а й за їхнім зовнішнім виглядом. Зокрема, саме на цій точці нещодавно завершили підготовчі роботи для оновлення фарби — стіну цементували та чекали, поки матеріал повністю висохне, щоб нанести нове покриття.

«Але за цей час з’явилися вуличні «художники» і вирішили, що «прикрасити» точку видачі — це гарна ідея. Запам'ятайте. Це не креатив. Це не самовираження. Це псування громадського майна», — йдеться у повідомленні.

У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають містян не залишатися байдужими й повідомляти про подібні випадки до аварійно-диспетчерської служби за номерами телефонів: (0512) 44 25 77, 067 821 85 89, 095 822 11 66 (цілодобово).

У Миколаєві вандали розмалювали точку видачі безкоштовної води. Фото: ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

Раніше представники комунального підприємства «Миколаївські парки» посварили містян за зламану огорожу на оглядовому майданчику.