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«Скільки це може продовжуватись?», — комунальники посварили миколаївців за зламану огорожу на оглядовому майданчику

Представники комунального підприємства «Миколаївські парки» посварили містян за зламану огорожу на оглядовому майданчику.

Відеозвернення вони розмістили у своїх аккаунтах у соцмережах.

На ньому працівник КП звернувся до містян, звинувачуючи їх у недбалому ставленні до Миколаєва.

— Миколаївці, скільки це може продовжуватись? Зламали оглядовий майданчик. Було гарно, щоб люди могли прийти, відпочити, милуватись краєвидом. Скільки це може продовжуватись? Одне, друге, третє. Це все за ваші кошти, за ваш податок, робиться для вас. Це майно міста Миколаєва та кожного з вас. Давайте будемо цінувати, — каже працівник підприємства.

Зазначимо, що вранці невідомі пошкодили частину верхніх перил на встановленому майданчику на Набережній у Миколаєві, який зʼявився на місці демонтованої металевої скульптури у вигляді квітки.

Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Зламані перила на оглядовому майданчику у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, раніше висловив розчарування поведінкою жителів Миколаєва, які шкодять місту, псуючи роботу озеленювачів, і директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

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