«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Миколаївські парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай висловив розчарування поведінкою жителів Миколаєва, які шкодять місту, псуючи роботу озеленювачів.

Своїм баченням від поділився з журналістами під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

— Мені не зовсім зрозуміла поведінка наших мешканців. Ми висаджували у минулому році — зламали, вкрали. Хочеться робити щось, але якось так... — сказав Дмитро Чучмай.

Посадовець нагадав присутнім, що родом із міста Маріуполь, де подібної практики красти чи псувати створені локації за містянами не спостерігав. Він зауважив, що там жителі інакше ставились до роботи комунальних служб.

Так до окупації росіян виглядав парк Гурова у Маріуполі. Фото з фейсбуку Тюльпанове поле у парку «Веселка» в Маріуполі. Фото з фейсбуку

— Ні для кого не таємниця, що я сам із міста Маріуполь, Донецької області. Місто Маріуполь дуже потужно розвивалось протягом 10 років. Будували дороги, проспекти, тротуари, парки, сквери. Я на той час займався не зеленими насадженнями, а дорогами. Як мешканець Маріуполя, я ніде не бачив там зламаних речей, чи люди там були інші. Я не хочу казати поганого про жителів Миколаєва, але чомусь у Маріуполі це була зовсім інша справа. Все квітло і пахло. Тут щось зроблять дівчата (йдеться про фахівців комунального підприємства, — прим.), ламають, виривають, — додав він.

Зокрема нещодавно «Миколаївські парки» повідомили, що невідомі пошкодили нові лавки на Центральному проспекті та викрали кущі, які були висаджені біля меморіальної дошки на честь загиблого бійця окремого загону спецпризначення «Азов» Євгена Логінова.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай маріуполець. До квітня 2021 року він очолював «Маріупольавтодор» та був звільнений після службового розслідування.